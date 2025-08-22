상반기 일터에서 사고사망 287명…5인 미만 사업장서 24% 증가

올해 상반기 사업장에서 사업주가 산업안전보건법(산안법)상 안전보건조치 의무 등을 이행하지 않아 사망한 근로자 수가 287명으로 집계됐다. 지난해 같은 시기와 비교해 9명(3.0%) 줄었지만, 5인 미만 사업장만 봤을 때 17명(24.0%) 늘어 소규모 사업장의 취약성이 드러났다.

고용노동부는 21일 ‘2025년 2분기 산업재해 현황 부가통계 재해조사 대상 사망사고 발생 현황’ 잠정 결과를 발표했다. 이 통계는 사업주가 법을 위반해 발생하는 산재 사망사고를 분석한 자료다. 법 위반 사항이 아닌 근로복지공단의 ‘산업재해 사망사고’ 통계와는 다를 수 있다.

사진=게티이미지뱅크

상반기 재해조사 대상 사고사망자는 287명이다. 사망자는 전년 동기(296명) 대비 9명(3.0%) 줄고, 사고 건수는 266건에서 278건으로 12건(4.5%) 증가했다. 업종별로는 건설업에서만 138명(130건)이 사망하면서 전체 사고사망자 중 48%를 차지했다. 올해 들어 부산 리조트 신축공사현장 화재사고와 경기 안성 고속도로 건설현장 붕괴사고 등 대규모 사고가 잇따라 발생한 영향으로 풀이된다.

반면 제조업 사고사망자 수는 67명(66건)으로, 95명 사망했던 지난해 같은 시기보다 28명이 줄었다. 지난해 6월 23명이 사망한 경기 화성시 아리셀 화재 사건의 기저 효과 영향이다.

규모별로 보면 중소규모 사업장에 사망자가 몰렸다. 50인(공사금액 50억) 미만 사업장에서는 176명 사망해 지난해(155명)보다 사망자 수가 21명 늘었다. 중대재해처벌법이 적용되지 않는 5인 미만 사업장에서는 17명이나 늘었다. 5인~50인 미만 사업장의 사망자는 4명 늘었다. 반면 50인 이상 사업장은 지난해 141명 사망에서 올해 111명 사망으로 30명 줄었다.

유형별로는 떨어짐 사고가 129명(44.9%)으로 가장 많았다. 지난해 같은 시기와 비교해 20명 늘어난 규모다. 이어 기타(46명), 물체에 맞음(39명), 부딪힘(28명), 끼임(27명) 순으로 나타났다.

외국인은 전체 사망자 수 287명 중 38명(13.2%)을 자치했다. 손필훈 고용부 산재예방감독정책관은 “(외국인 사망자 수는) 매년 10% 중반 수준으로, 내국인 근로자에 비해 외국인 사망자 비중이 높게 나타난다”며 “외국인 근로자들이 일하는 업종이 소규모 제조업체, 건설현장, 농업 등 작업환경 자체가 위험에 노출돼 있다”고 했다.

한편 이날도 사업장에서 1명 이상이 사망사고를 당하는 중대재해가 발생했다. 전남 순천의 한 레미콘 공장에서 탱크 내부를 청소하던 중 질식사고가 발생해 2명이 숨지고 1명 중태에 빠졌다. 사고는 콘크리트 혼화에 쓰이는 화학약품의 저장 탱크 내부를 청소하는 작업 중 일어났다. 근로자 1명이 작업이 끝나도 밖으로 나오지 못하자 동료들이 구조하러 들어갔다가 함께 사고를 당한 것으로 파악됐다. 고용부는 즉시 작업 중지 명령을 내리고, 산업안전보건법 및 중대재해처벌법 위반 여부를 확인하는 조사에 착수했다.

이지민 기자 aaaa3469@segye.com

