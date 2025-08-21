‘세관 마약수사 외압 의혹’ 검찰 합동수사팀, 국수본 압수수색

‘인천세관 마약수사 외압 의혹’을 수사하는 검찰 합동수사팀이 21일 경찰청 국가수사본부를 압수수색했다.

합수팀은 국수본 차원의 수사 외압 또는 사건 은폐 시도 여부를 확인하기 위해 국수본 마약조직범죄수사실에 수사관을 보내 관련 자료를 확보했다.

서울 서대문구 국가수사본부. 뉴스1

앞서 2023년 1월 영등포경찰서는 말레이시아 국적 피의자들의 필로폰 약 74㎏ 밀수 범행에 인천세관 공무원이 연루됐다는 진술을 확보하고 수사에 나섰다. 그러나 대통령실과 경찰·관세청 고위 간부 등이 사건을 은폐하기 위해 영등포경찰의 수사를 방해했다는 의혹이 제기됐다.

백해룡 전 영등포경찰서 형사과장(경정)은 지난해 7월 국회에서 조병노 당시 서울경찰청 생활안전부장이 마약 수사 결과 보도자료에서 인천세관 직원 연루 부분을 빼달라고 요구했다고 증언했다. 또 백 전 과장은 당시 영등포경찰서장도 “이 사건을 용산에서 알고 있고 심각하게 보고 있다”는 말과 함께 마약 수사 브리핑을 연기하라는 지시를 받았다고도 증언했다.

이에 대검은 올 6월 검찰과 경찰, 국세청, 금융정보분석원(FIU)이 참여하는 20여명 규모의 합동수사팀을 꾸리고, 같은 달 인천세관과 밀수 연루 혐의를 받는 세관 공무원 주거지 등 10여곳을 압수수색하는 등 수사에 착수했다.

다만 백 전 과장과 민주사회를 위한 변호사모임 등은 ‘검찰의 셀프 수사’를 신뢰하기 어렵다고 비판했다.

박아름 기자 beautypark@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]