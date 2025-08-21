尹 “체포영장 물리력 행사 위법” 고발에… 특검 “수사 방해”

윤석열 전 대통령 부인 김건희씨 관련 각종 의혹을 수사하는 김건희 특별검사팀(특검 민중기)은 21일 특검팀에 대한 윤 전 대통령의 고발 조치에 대해 “수사를 위축시키고 방해하려는 의도”라고 비판했다.

윤 전 대통령 측은 전날 민중기 특검과 문홍주 특검보를 직권남용 체포, 직권남용 감금미수, 독직폭행 등 혐의로 고발했다. 지난 7일 특검이 서울구치소에 수감 중인 윤 전 대통령에 대한 체포영장을 위법하게 집행하려 했다는 이유에서다.

윤석열 전 대통령. 사진공동취재단

박상진 특검보는 이날 오후 정례 브리핑에서 “특검은 관련 사안에 대해 정당한 체포영장 집행에 대한 피의자와 변호인들의 방해행위로 평가한다”며 “윤 전 대통령 측의 이번 고발장 접수는 법률이 정한 특검의 수사를 위축시키고 방해하려는 의도에서 비롯된 것이라 생각한다”고 밝혔다.

그러면서 박 특검보는 “고발장을 면밀히 검토한 뒤 사실과 다른 부분이 있다면 적극적인 법적 대응을 고려할 예정”이라고 덧붙였다.

앞서 특검팀은 7월 29일과 30일 윤 전 대통령을 소환했으나 불응하자 법원으로부터 구속영장을 발부받았다. 이후 특검은 이달 1일 1차 체포영장 집행에 나섰으나 무산됐고, 7일 물리력까지 동원해 재집행에 나섰으나 윤 전 대통령의 저항으로 재차 실패했다.

당시 윤 전 대통령 변호인단은 “특검팀이 윤 전 대통령을 의자 채로 들어올리고 팔을 묶는 등 전직 대통령에게 선을 넘었다”고 비판했다. 반면 특검팀은 “법원이 판단한 뒤 발부한 영장을 적법하게 집행했다”고 반박했다.

특검팀은 조만간 윤 전 대통령에 대한 체포영장을 재청구하거나 혹은 윤 전 대통령에 대한 조사 없이 기소할 것으로 보인다.

박아름 기자 beautypark@segye.com

