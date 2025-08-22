스테이블코인 ‘서클’ 사장, 이창용 만나 外 [한강로 경제브리핑]

미국 최대 스테이블코인 기업 서클의 최고경영자가 방한해 이창용 한국은행 총재를 비롯해 신한·KB·우리·하나금융 등 4대 금융그룹 최고위층과 연쇄 회동에 나섰다. 국내에서 원화 스테이블코인 도입 논의가 지지부진한 가운데 글로벌 스테이블코인 발행사 최고위층의 광폭 행보로 탄력을 받을지 주목된다.

◆서클 측 요청으로 이창용 면담 성사

21일 한은에 따르면 스테이블코인 USDC 발행사인 서클의 히스 타버트 총괄사장이 이날 오후 한은을 찾아 이 총재와 면담을 가졌다. 한은 관계자는 “서클 측의 요청으로 면담이 성사됐다”고 말했다.

타버트 사장은 2019년부터 2021년까지 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 위원장을 역임했다. 당시 비트코인과 이더리움 등 주요 가상자산을 파생상품 규제 틀 안으로 편입하는 기준을 세웠다. 이후 서클에 합류한 뒤 올해 사장으로 취임했다．

이 총재는 그동안 원화 스테이블코인 도입 필요성에는 동의하면서도 발행사 요건 등에 대해 국회와 이견을 보이며 부작용에 대한 우려를 드러내 왔다.

지난 19일 서울 여의도 국회에서 열린 기획재정위원회 전체회의에서도 이 총재는 “원화 스테이블코인은 여러 가지 프로그램, 기능을 볼 때 미래를 위해 필요하지만 점진적으로, 은행을 중심으로 간 뒤 확대하는 것이 바람직하다”며 “통화정책 면에서 비은행 금융기관이 원화 스테이블코인을 발행할 경우 발행 총량을 규제하더라도 경제 상황에 따라 통화량을 줄이려면 시장에 주는 충격이 클 수 있다”고 말했다.

타버트 사장은 이날 면담에서 그동안 한은이 제기해 왔던 스테이블코인 국제거래와 관련한 자본규제 이슈, 원화 스테이블코인 활성화를 위한 협력 방안 등을 논의했을 것으로 관측된다.

타버트 사장은 다음날 오후 진옥동 신한금융지주 회장, 함영주 하나금융지주 회장도 연이어 만난다. KB금융지주의 경우 디지털 부문을 총괄하는 이창권 부문장(부회장급)이, 우리금융에서는 정진완 우리은행장이 각각 서클과 미팅을 준비하고 있다.

또 다른 달러 기반 스테이블코인 USDT 발행사 테더 관계자도 방한해 우리은행 정 행장, 하나금융지주 관계자와 회동할 예정이다.

◆폭염·폭우에 시금치 171% 올라

21일 한국은행에 따르면 지난달 생산자물가지수는 120.20(2020년=100, 잠정치)으로 전월(119.77)보다 0.4% 상승했다. 지난 6월(0.1%) 증가 전환한 이후 두 달 연속 오름세다.

생산자물가는 생산자가 시장에 공급하는 상품·서비스의 가격으로 통상 1~3개월 시차를 두고 소비자물가에 반영된다.

품목별로 보면 농산물은 전월 대비 8.9% 상승했다. 특히 시금치(171.6%)와 배추(51.7%)의 상승 폭이 두드러졌다. 축산물도 소고기(6.5%)와 돼지고기(4.2%) 등이 많이 오르며 3.8% 상승했다.

이문희 한은 경제통계1국 물가통계팀장은 “지난달 폭염과 폭우 등 기상 여건에 따라 채소 작황이 안 좋았고, 소고기와 돼지고기는 행락철 수요가 증가한 가운데 폭염으로 생육 부진과 폐사 등 공급 부족이 겹쳤다”고 설명했다.

소비 쿠폰은 지난달 하순부터 지급이 시작돼 물가지수에 미친 영향은 파악하기 어렵다고 봤다. 이 팀장은 “수요 증가 기대감에 일부 영향을 줬을 수 있지만, (영향이) 어느 정도인지는 통계적으로 구별하기 어렵다”고 덧붙였다.

최근 생산자물가가 하향세였던 수산물도 전월 대비 0.5% 오르며 상승 전환했다. 넙치(9.3%)와 기타어류(11.3%) 등이 크게 오른 영향이다.

◆해외주식 주간거래, 이르면 11월 재개 전망

21일 금융투자업계에 따르면 금융투자협회와 증권사들이 오는 11월 해외주식 주간거래 서비스 재개에 잠정 합의하고 실무적 준비를 진행하고 있다.

해외주식 주간거래는 지난해 8월5일 글로벌 증시가 요동쳤던 블랙먼데이 당시 한국에서 주간거래 처리 업무를 독점했던 미국 현지 대체거래소(ATS) 블루오션이 접수된 주문을 일방적으로 취소하면서 잠정 중단됐다. 당시 약 9만개 주식 계좌에서 약 6300억원 거래 금액이 취소됐다.

서비스 재개를 앞두고 증권사들은 투자자 보호 장치 마련에 집중하고 있다. 블루오션 외에도 ‘브루스’(Bruce)와 ‘문’(Moon) 등 신생 미국 ATS와 복수 계약을 체결해 백업 기관을 확보할 계획이다. 아울러 각 증권사는 유사시 거래를 취소하고 증거금을 정산해 되돌리는 ‘롤백 작업’을 원클릭으로 수행할 수 있는 전산 시스템도 구축하기로 했다.

