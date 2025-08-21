빌 게이츠 만난 李대통령 “‘윈도우’ 덕에 세상 볼 수 있게 돼”

이재명 대통령이 21일 서울 용산 대통령실에서 방한한 빌 게이츠 게이츠재단 이사장(왼쪽)과 환담을 나누고 있다. 이 대통령은 게이츠 이사장에게 “저도 매일 쓰는 ‘윈도우’를 개발해 사람들이 모든 사람이 창문을 통해 세상을 볼 수 있게 됐다”며 “백신, 친환경 발전 시설 등 인류를 위한 새로운 공공재 개발에 나선 점도 참 존경스럽다”고 말했다.
대통령실사진기자단
입력 : 2025-08-21 22:00:00 수정 : 2025-08-21 21:17:34
