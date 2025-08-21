[단독] 수공 자회사에 인력 80% 뺏긴 업체들… “시장 고사”

역대 정부는 공공기관 개혁을 내걸며 일부 시장을 민간에 개방했다. 물 공급과 같은 핵심 업무는 공기업이 맡고, 기술 표준과 매뉴얼을 토대로 여러 업체가 수행할 수 있는 정비∙점검은 입찰 경쟁을 통해 기술 혁신, 가격 인하 등 효율성을 높이려는 취지였다. 한국수자원공사가 1986년 댐∙수도∙보 점검정비를 위해 ‘수자원기술보수’를 설립했다가 2001년 청산한 것도 그 일환이었다. 그런데 20년 뒤인 2021년, 수자원공사가 같은 성격의 자회사 ‘케이워터기술’을 만든 뒤 그간 민간에 개방했던 광역 수도∙댐 시설 시장에서 독점 지위를 굳히며 논란이 일고 있다.

◆공정위, ‘인력 빼가기’ 의혹 조사 착수

21일 금융감독원 전자공시에 따르면 수도시설 점검정비 업체 4곳에서 2021년부터 1년간 빠져나간 인력은 평균 83.4%에 달했다.

공정거래법은 ‘사업활동 방해행위’를 따질 때 근로자 개인의 자발적 이직 여부와 관계 없이 해당 조치가 공정거래질서를 침해했는지 여부를 고려한다. 공정위가 현재 업체들이 주장하는 ‘인력 빼가기’와 거래질서 침해 의혹에 대해 내부 검토를 거쳐 조사에 착수한 배경이다.

케이워터기술은 발주처인 수자원공사의 자회사라는 특수관계 덕에 설립과 동시에 댐∙광역수도 시장(연 1000억원 규모)을 독차지했다. 민간에는 상대적으로 규모가 작은 지방상수도와 보 시장(연 200억∼300억원 규모)만 남게 됐다.

수자원공사는 이에 대해 “공사가 직접 관리하는 광역수도와 댐 시설은 자회사가 담당하고, 정부·지자체로부터 수탁받아 운영하는 지방상수도와 보시설 등은 민간에 경쟁 입찰하는 방식으로 점검정비 업무를 구분했다”고 밝혔다.

그러나 업체들은 “광역수도와 댐 점검정비도 24년 전 민간에 개방했고, 그간 업체들이 진출해 기술역량을 키워 왔다”며 “이런 시장에 자회사를 세운 뒤 물량을 몰아주며 다시 공공 독점을 한 것”이라고 주장한다. 한 업체 관계자는 “민간 시장을 공공으로 환수한 것은 시대에 역행하는 것 아니냐”고 지적했다.

◆文정부 정규직화 정책으로 자회사 설립

케이워터기술은 문재인정부의 ‘비정규직 정규직화’ 정책의 일환으로 탄생한 수자원공사의 자회사다. 수자원공사는 “2018년 고용노동부의 민간위탁 실태조사 대상에 시설물 점검정비가 포함돼 (정부 방침에 따라) 자회사 설립의 타당성을 검토했고, 과거 자회사였다가 민영화된 점검정비 회사 노동조합의 반복적인 정규직화 요청이 있었다”고 밝혔다.

업체들은 “민간에서 수십년간 키운 정규직 기술인력이 옮겨간 게 어떻게 정책 취지와 맞을 수 있느냐. 이 분야의 기술인력은 일반적인 하청 노동자와는 성격이 다른 전문직”이라는 입장이다.

2020년 2월까지 수자원공사 사장을 지냈던 이학수 전 사장은 댐∙광역수도 점검정비 인력이 정규직 전환 대상 예외에 해당한다고 보고 자회사 설립을 추진하지 않았던 것으로 전해진다. 그의 퇴직 이후 기조가 바뀐 것으로 알려졌다.

고용노동부가 2017년 7월20일 발표한 ‘공공부문 비정규직 근로자의 정규직 전환 가이드라인’은 ‘민간이 보유한 고도의 전문 인력과 기술, 자본이 연계돼 있는 업무는 자칫 민간기업이 육성한 핵심인력이 유출될 문제가 있어 전환 대상에서 제외한다’고 명시했다.

고용노동부 관계자는 통화에서 “당시 정책에 따라 공기업이나 그 자회사 정규직이 된 업종은 대부분 청소, 경비, 시설관리였다”며 “민간의 전문 업무는 민간기업이 육성한 핵심인력이 유출될 우려가 있어 애초에 정규직 전환대상에서 제외했다”고 말했다.

◆공공시장 개방 이후 진통 겪고 경쟁 자리 잡아

공공시장을 민간에 개방한 이유는 수도∙전력과 같은 사회기반시설 관리를 공기업 또는 그 자회사가 독식하는 구조로는 기술 혁신과 가격 인하 경쟁이 이뤄지지 않는다는 비판이 제기됐기 때문이다.

그러나 수도시설 점검정비 시장이 민영화 됐어도 당장 효과가 나지는 않았다. 그간 공공이 독점하다보니 시장에 마땅한 기술을 갖춘 업체가 없었기 때문이다.

이 때문에 2001년 청산된 자회사 직원들이 세운 ‘수자원기술 주식회사’가 2006년까지 독점적으로 위탁을 수행했고, 이에 대한 비판이 지속되자 수자원공사는 1개사가 시장점유율을 독식하는 걸 막기 위해 2006년 한 기업이 총 7개 권역 중 3개 권역을 초과 낙찰받을 수 없도록 한 권역별 낙찰제를 도입했다.

그런데 ‘대표사∙서브사 컨소시엄’이 입찰에 나서도록 했고, 대표사를 기준으로만 권역 제한을 하면서 과거 공사의 자회사였던 수자원기술 주식회사가 사실상 모든 권역에 참여하게 됐다. 그 결과 2011∼2016년 7개 업체의 입찰 담합이 발생해 2018년 공정거래위원회가 이들 업체에 200억원대의 과징금을 부과하는 일이 벌어졌다.

업체들은 “기술력을 바탕으로 한 자유 경쟁이 아니라 인위적인 상한을 정하면서 수자원공사조차도 일부 지역의 상수도 품질 저하를 우려했고, 공사 측이 각 업체에 컨소시엄 형태를 구체적으로 지시하며 사전 협의를 했다”고 주장하고 있다. 3개 권역 초과 낙찰금지제는 2015년 폐지됐다.

이러한 과정을 거쳐 여러 민간업체가 자리 잡은 시장에 등장한 케이워터기술은 시장을 좌지우지하는 발주처의 자회사라는 독보적 지위를 갖고 다시 시장을 차지했다.

◆“민영화한 시장을 공공이 재독점”

수자원공사는 이에 대해 민간 위탁이 기대만큼 효율이 높지 않고 고용 불안정성을 초래해 문재인정부 시절 정책 방향에 따라 직접 관리시설인 광역수도∙댐을 자회사에 맡긴 것이라는 입장인 반면에 업체들은 이미 20여년 전 민영화한 시장을 공공이 재독점한 것이라고 반발하고 있다.

수자원공사는 “2022년 상반기 한 업체가 인력 유출, 부정경쟁 등을 주장하며 감사원 청구와 소송을 진행했으나 해당 상반기에 전부 이유 없음으로 기각됐다”고 밝혔다.

업체 관계자는 이에 대해 “케이워터기술이 수자원공사와 첫 계약을 한 건 2022년 9월 말로 그해 상반기에는 실적이 없었고, 아직 인력도 이동하기 전이었다”며 “인력과 시장을 빼앗기 전이라 그런 결과가 나온 것”이라고 반박했다.

업체들은 독점구조에선 국민에게 피해가 돌아갈 수 있다고 주장한다. 한 업체 관계자는 “2022년 수자원공사와 케이워터기술이 100% 수의계약으로 진행한 용역의 경우 낙찰률이 83.64%였는데 같은 시설에 대해 2018년 민간업체의 낙찰률은 80.84%였다. 비율로는 2.8%포인트에 불과하나 금액으로는 65억원이 더 높아졌다”고 주장했다. 그러면서 “공기업 자회사의 시장점유율을 단계적으로 줄이며 민관 공생∙경쟁관계를 조성하고 있는 한국전력 및 그 자회사의 경우와 비교되는 대목”이라고 지적했다.

