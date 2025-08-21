李 대통령 수사 검사들 대거 좌천… 중앙지검 1차장에 女검사 첫 발탁

이재명정부의 첫 검찰 중간간부 인사에서 이 대통령의 대장동 개발 비리·불법 대북송금 의혹 사건 등을 수사했거나 공소유지를 맡은 검사들이 대거 한직으로 발령났다. 윤석열 전 대통령 부인 김건희씨의 명품백 수수·도이치모터스 주가조작 사건을 무혐의 처분했던 검사들도 좌천성 인사를 받았다. 이번 인사로 전국 최대 검찰청인 서울중앙지검 1∼4차장이 모두 바뀌었는데, 최선임인 1차장에는 처음으로 여성검사가 보임됐고 2차장도 여성검사가 맡았다.



법무부는 고검검사급 665명, 일반검사 30명 등 검사 695명에 대한 전보 인사를 27일자로 실시한다고 21일 밝혔다.

서울 서초구 대검찰청 게양대 걸린 검찰 깃발 너머로 해가 떠오르고 있다. 뉴스1

이 대통령의 대장동·백현동 개발 비리 의혹을 수사했던 강백신 수원지검 성남지청 차장과 엄희준 부천지청장은 각각 대구고검, 광주고검 검사로 발령났다. 이 대통령의 불법 대북송금 의혹 수사를 총괄한 안병수 수원지검 2차장은 부산고검 검사로 밀려났다. 대장동 사건 공판을 맡은 호승진 대검 디지털수사과장은 법무연수원 교수로 자리를 옮기게 됐다. 고검 검사나 법무연수원 교수 자리는 일선 수사 업무가 없는 ‘한직’으로 분류된다.



대법원이 지난 5월 유죄 취지로 파기환송한 이 대통령의 공직선거법 위반 사건 공소유지를 맡은 이성식 서울중앙지검 3차장은 대구고검 검사로, 조민우 서울중앙지검 공공수사2부장은 평택지청장으로 발령났다.



김씨의 디올백 수수 사건을 무혐의 처분한 박승환 서울중앙지검 1차장은 이번 인사를 앞두고 사표를 내 의원면직됐다. 김씨의 도이치모터스 주가조작 의혹을 지난해 10월 불기소 처분했던 최재훈 서울중앙지검 반부패수사2부장은 대전지검 중요경제범죄조사단으로 발령났다. 이 사건과 민주당 전당대회 돈봉투 사건을 수사했던 김영철 서울북부지검 차장도 대전고검 검사로 좌천성 전보 조치됐다. 최근 김씨의 허위 학력 위조 의혹을 불기소 처분한 공봉숙 서울중앙지검 2차장은 서울고검 검사로 이동한다.



서울중앙지검 1∼4차장이 모두 바뀌었는데, 최선임 차장인 서울중앙지검 1차장엔 최재아 김천지청장이 보임됐다. 이 자리를 여성검사가 맡은 건 처음이다. 2차장은 장혜영 부산서부지청 차장이, 3차장은 박준영 수원지검 형사1부장이 각각 임명됐다. 반부패수사부 등 직접 수사 부서를 지휘하는 4차장에는 이준호 중앙지검 공보담당관이 보임됐다. 사법연수원 34기 동기인 이들이 1∼4차장 자리에 나란히 배치된 것도 이례적이다.

유경민 기자 yookm@segye.com

