포스코퓨처엠, 양극재 포트폴리오 완성

포스코퓨처엠이 프리미엄 전기차용 울트라 하이니켈 양극재부터 보급형 전기차용 양극재까지 시제품 개발에 성공해 다양한 전기차 모델에 대응할 수 있는 양극재 포트폴리오를 구축했다고 21일 밝혔다.



울트라 하이니켈 양극재는 니켈 함량을 95% 이상으로 늘려 에너지 밀도를 높인 양극재로, 주행거리를 극대화한 프리미엄 소재다. 포스코퓨처엠은 현재 주력으로 생산하는 니켈 함량이 80% 이상인 제품보다 고스펙인 울트라 하이니켈 양극재 제품을 내세워 미국, 유럽 등 선진시장의 프리미엄급 전기차 및 도심항공교통(UAM) 시장으로 진출을 확대할 계획이다. 울트라 하이니켈 양극재는 니켈 함량이 매우 높아 에너지 밀도를 극대화했다는 장점이 있는 반면, 상대적으로 열 안정성이 낮고 배터리 수명도 짧은 편이다.



스탠더드 전기차 시장을 대상으로는 고전압 미드니켈 양극재 시제품 개발에 성공했다. 고전압 미드니켈 양극재는 비싼 니켈 함량을 60% 수준으로 낮추고 그만큼 낮아지는 에너지 밀도를 전압을 높여 해결했다.

