신기술·프리미엄 앞세워… 韓안방 청소 싹쓸이하는 中업체들

한국 로봇청소기 시장이 중국 업체들의 격전지로 떠오르고 있다. 전통 강자부터 신규 업체까지 너도나도 한국에서 대규모 브랜드 출시 행사를 열고 프리미엄 브랜드를 표방하고 나섰다. 이들은 바닥 청소기 전문 업체를 넘어 헤어드라이어, 음식물처리기, 공기청정기, 세탁·건조기까지 출시하며 한국에서 종합 라이프스타일 브랜드로 안착하기 위한 현지화를 진행 중이다.



21일 업계 관계자는 현재 한국 로봇청소기 시장에 대해 “중국이 삼성·LG의 안방에서 ‘그들만의 리그’를 펼치고 있다”고 평가했다.

국내 로봇청소기 점유율 1위인 중국 로보락의 ‘사로스 Z70’ 모습. 세계 최초로 로봇청소기에 5축 로봇 팔을 탑재했다. 로보락 제공

현재 국내 로봇청소기 시장 점유율은 60% 이상을 ‘3대장’이라 불리는 중국 업체 로보락, 드리미, 에코백스가 나눠 가졌다. 업계에선 로보락이 40% 중후반대 독보적인 1위를 달리고 있고, 드리미가 12.8%, 에코백스가 10% 미만의 점유율을 차지한 것으로 분석한다. 삼성과 LG가 합계 30% 내외의 점유율로 고전을 면치 못하는 것이다.



중국 업체들의 비결은 기술력이다. 하루가 멀다 하고 ‘국내 최고 스펙’을 강조하는 중국발 로봇청소기들이 한국에 출시되고 있다. 전날 중국의 신생 브랜드 모바는 자사 로봇청소기의 핵심 사양인 흡입력이 2만8000파스칼(㎩), 로봇청소기 물걸레의 하압력이 4100㎩에 이른다며 당일 기준 국내 최고 수준이라고 자랑했지만, 하루 뒤인 이날 드리미는 3만㎩의 흡입력과 5000㎩의 하압력을 갖춘 신제품을 발표했다. 로봇팔 탑재, 롤러형 물걸레 등 새로운 폼펙터(기기 형태)도 모두 중국 업체들이 ‘퍼스트 무버’로서 움직이는 상황이다.



사용성에서도 중국 업체들의 로봇청소기들은 뛰어난 평가를 받는다. 로봇청소기 핵심인 사물 인식 및 회피 수준, 자동 먼지 비움 및 오수 관리 편의성 등을 앞세워 한국 소비자에게 구애하고 있다. 한국에서 특히 중요하게 여겨지는 사후관리(AS)는 오프라인 매장을 확대하는 동시에 코오롱, 하이마트 등 전국망을 갖춘 국내 유통 업체들과 전략적 파트너십을 체결해 서비스 제공에 나섰다. 개인정보 보호 관련해선 글로벌 인증기관들로부터 가장 높은 등급의 보안 인증을 따내며 ‘문제없다’는 점을 강조한다.



중국 업체들은 한국 시장에서 생활가전 브랜드로 진화하기 위한 본격적인 행보에 돌입했다. 로봇청소기로 입증된 기술력과 신뢰도를 발판으로 출시 제품군을 차츰 넓혀가고, 자체 생태계를 꾸리며 가전 업계 메가트렌드인 스마트홈 분야를 파고들고 있다.

중국 업체들이 한국에 목매는 이유는 한국이 가전 업계에서 독특한 성격을 지닌 시장이라서다. 한국 소비자의 높은 기술·디자인 안목을 테스트베드로 삼아 제품을 개선시키고, 글로벌 가전 업계에서 독보적인 지위를 갖춘 삼성·LG의 안방에서 거둔 성과를 부각시켜 브랜드 가치를 높이려는 노림수가 깔렸다. 특히 로봇청소기는 최첨단 기술이 적용되는 가전인 만큼, 다른 가전보다 성과 홍보의 효과가 크다. 아직 국내 로봇청소기 보급률이 20%대에 머무는 점도 중국 업체들에게는 매력 포인트다.



중국 업체들의 경쟁력이 높아질수록 국내 제품이 설 자리는 갈수록 좁아질 전망이다. 업계 관계자는 “그간 중국 가전은 ‘가성비’(가격 대비 성능)로 대표됐지만, 기술력마저 대등해진다면 국내 업체가 가격 경쟁에서 살아남기는 힘든 상황”이라며 “패스트팔로어 대신 연구개발(R&D) 확대로 중국을 앞지를 수 있는 방안을 찾아야 할 것”이라고 제언했다.

이동수 기자 ds@segye.com

