최태원 “AI 갖고 놀 수 있어야 혁신·성공 이뤄”

최태원 SK 회장이 “이제는 AI(인공지능)·DT(디지털 전환) 기술을 속도감 있게 내재화해 차별화된 경쟁력을 만들어야 하는 시대”라며 “구성원 개개인이 AI를 친숙하게 가지고 놀 수 있어야 혁신과 성공을 이룰 수 있다”고 말했다.



21일 SK그룹에 따르면 최 회장은 전날 서울 SK서린빌딩에서 열린 ‘이천포럼 2025’ 마무리 세션에서 이같이 밝혔다. 이천포럼은 최 회장이 2017년 급변하는 경영환경에 대응할 변화추진 플랫폼의 필요성을 제안하며 시작된 SK의 대표적인 연례 행사다.

최태원 SK 회장이 20일 SK서린사옥에서 열린 ‘이천포럼 2025’ 마무리 세션에서 구성원들과 질의응답을 하고 있다. SK그룹 제공

최 회장은 “앞으로는 현재 우리가 하는 업무의 대부분이 AI 에이전트로 대체될 것”이라며 “사람은 창조적이고 새로운 가치를 만드는 역할에 집중해야 한다”고 당부했다. 이날 세션은 최 회장이 온·오프라인으로 SK 구성원들과 실시간으로 소통하며 AI·DT, 운영개선, 지속가능한 행복에 대한 생각을 밝히는 방식으로 진행됐다. 최 회장, 최재원 수석부회장, 최창원 수펙스추구협의회 의장을 비롯한 주요 경영진, SK 구성원을 대표해 현장에 참여한 ‘프론티어’ 구성원 등 170명이 함께했다. 2800여명의 온라인 참여자도 질문하고 의견을 나눴다.



최 회장은 SK그룹이 추진하고 있는 운영개선(O·I)에 대해 “회사의 기초체력을 키우는 일이며, AI 세상이 왔다고 해도 기초 체력이 없다면 그 위에 쌓아 올린 건 결국 무너질 것”이라며 “AI 시대 본원적 경쟁력 확보를 위해 일상적인 오퍼레이션을 충분히 이해하고 강화하는 것이 필요하다”고 주문했다.



최 회장은 또 이날 가진 직원들과 대화인 ‘슬기로운 SK포럼’에서 최근 SK하이닉스에서 고조되는 성과급 갈등을 언급했다. 그는 “성과급 1700%에도 만족하지 못한다고 들었다”며 “(성과급이) 3000%, 5000%까지 늘어난다고 행복해지는 것은 아니다”라고 말했다. 최 회장은 “SK하이닉스가 반도체 1등 기업으로 올라섰지만 여전히 불안이 존재한다”며 “보상에만 집착하면 미래를 제대로 볼 수 없다. 이는 근시안적인 접근”이라고 했다.



SK하이닉스 사측은 2021년 노사 합의에 따라 성과급의 재원인 영업이익 10% 중 지급 한도로 정했던 1000%를 1700% 이상으로 상향하고 남는 재원도 절반 이상 추가 지급하는 방안을 제안한 상태다. 반면 노조는 노사 합의 조항을 근거로 10% 전액을 성과급으로 지급하라며 맞서고 있다.

송은아 기자 sea@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]