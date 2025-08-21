수도권 시장 과열 부르는 외국인 ‘부동산 쇼핑’에 칼 빼들어

정부가 21일 서울 전역과 수도권 주요지를 외국인 토지거래허가구역(토허구역)으로 묶기로 결정한 데는 외국인들이 투기 목적으로 주택을 매입해 수도권 시장 과열을 부추길 수 있다는 우려가 영향을 미쳤다. 그간 수도권 시장에서는 외국인들이 해외에서 자금을 조달해 기존 최고가보다 높은 가격에 주택을 사들이면서 ‘집값 끌어올리기’로 의심되는 사례가 여럿 나오기도 했다. 고강도 ‘6·27 대출 규제’로 국민은 수도권 주택 매입이 어려워진 상황에서 외국인들은 사실상 규제를 피해가고 있다는 비판도 염두에 둔 대책으로 풀이된다.

국토교통부에 따르면 수도권 내 외국인 주택거래 건수는 2022년 4568건 수준에서 2023년 6363건, 지난해 7296건 등 최근 꾸준히 증가하는 양상이다. 올해 들어 7월까지 거래 건수는 4431건이다.

대출 없이 예금(현금성 자산)으로 최고가 경신 거래를 하는 외국인도 심심찮게 나왔다. 지난 3월 서울 성북구의 한 단독주택이 119억7000만원에 팔렸는데, 중국 국적자가 국내 금융기관 대출 없이 사들인 것으로 알려져 시장에서 화제가 되기도 했다. 이뿐만 아니라 외국인이 전액 예금으로 180억원에 용산구 아파트를 매입하거나 73억원에 서초구 아파트를 사들인 사례도 있다.

국토부는 “현금 조달 비율이 높은 고가주택 거래 및 미성년자 거래 등 투기 거래 가능성이 높은 거래가 다수 발견됐다”고 설명했다.

국내 비거주 외국인이 수도권 주택을 매입하고 위탁관리인을 지정한 경우도 지난해 295건에 달했다. 국토부 관계자는 “지난달까지 거래 추이를 볼 때, 올해에도 (위탁관리인 지정 거래는) 증가할 것으로 예상된다”며 “(위탁관리인 지정 거래는) 실거주 목적 없는 주택 매입으로 투기 목적 거래일 가능성이 높다”고 짚었다.

그간 시장에서는 수도권 주택담보대출 한도를 최대 6억원으로 묶는 6·27 규제가 시장을 직격하자 ‘내국인 역차별’이라는 비판도 잇따랐다. 외국인이 해외에서 대출을 받아 국내 부동산 투자에 나설 경우에는 규제에서 벗어날 수 있고, 사실상 자금 출처도 제대로 파악하기 어려운 실정인 탓이다.

국민의힘 싱크탱크인 여의도연구원은 최근 ‘외국인 부동산 취득의 문제점과 제도 개선 방향’ 보고서에서 “내국인은 한국 금융기관의 주담대 규제를 엄격하게 적용받지만, 외국인은 자국 금융기관을 통해 자금을 조달할 경우 이러한 한국의 대출 규제에서 자유로울 수 있다”며 “국내 금융기관의 대출 규제가 외국인의 주택 구입에 미치는 영향은 제한적”이라고 지적했다.

업계에서는 정부가 외국인 대상 토허구역 지정과 더불어 기획조사 등을 강화하기로 한 만큼 외국인 투기 수요는 줄고, 내국인 역차별 문제도 일정 부분 해소될 것으로 보고 있다.

함영진 우리은행 부동산리서치랩장은 “업무 및 비즈니스 관련 부동산 매입 규제가 아니니 관련 산업에 미치는 역기능이 낮고, (외국인의) 주택 취득·보유·양도 전 과정에 대한 프로세스 개선이라 내국인과 동일한 과세 형평의 순기능이 기대된다”고 말했다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “내국인에게 적용되던 주된 규제들을 고려하면 이번 조치는 긍정적”이라고 평가했다.

국토부는 외국인 토허구역 지정으로 국제통상 차원의 논란이 발생할 우려가 없는지에 대해선 “국제법상 국가 주권에는 정당한 공공이익을 위해 자국 토지 소유권에 대한 국내적 규제를 시행할 권한이 포함된다는 사실이 널리 인정되고 있다”며 외국인 부동산 투기 방지라는 정책 목표와 외국인 경제활동에 미치는 영향 등을 고려해 필요 최소한으로 외국인의 부동산 취득을 제한하겠다고 밝혔다.

