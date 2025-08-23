값싼 노동력·편견에 가려진… 우리가 몰랐던 조선족의 삶

이주, 경계, 꿈/ 권준희/ 고미연 옮김/ 생각의힘/ 2만2000원

연변 조선족. 우리 일상에 너무도 깊숙이 들어와 있지만 그들에 대해 알고 있는 건 많지 않다. 책은 훈련된 인류학자가 2004년부터 16년까지 연변을 수차례 방문해 조사한 후 장시간에 걸쳐 집필한 조선족, 초국적 노동자의 삶에 대한 현장보고서다.

조선족의 뿌리는 19세기 말 더 나은 경작지를 찾아 두만강을 건넌 한반도 출신 조선인 후예다. 1949년 중화인민공화국 수립 후 55개 중국 내 소수민족 중 하나로 인정받으며 중국 공민이 됐다. 중국인으로서 자긍심을 가진 이들에게 냉전 시대 한국은 ‘악독한 자본주의의 온상’이었으나 1992년 한·중 수교 이후 상황은 급변한다. 한국에서 재외동포로 인정받으면서 노동 이주가 대규모로 시작됐다. “걸을 수 있는 사람은 모두 한국에 갔다.” 200만명에 달하는 중국 조선족 중 72만6000여명이 일자리를 찾아 한국에 이주했다. 이들이 단기간에 벌어들인 돈으로 연변에 장만한 번듯한 새집들은 ‘만원호(萬元戶)’로 불리며 이웃 시샘을 샀다. 또 연변에 불어닥친 ‘한국바람’은 한국에서 일한 부모가 보낸 ‘한국 돈’으로 자녀가 중국 대도시에 정착하거나 더 멀리 이주하는 밑거름이 됐다. 조선족은 더 나은 삶을 꿈꾸며 국경을 넘었고, 한국 사회는 이들을 값싸고 성실한 노동력으로 환대하면서도 한편으론 법적 제한과 편견 어린 시선으로 냉대하는 이중적 태도를 보였다. 저자는 조선족의 이주경로와 비자 문제로 연변에선 소비와 휴식만 하고 한국에선 일에 집중하는 분할된 삶 등을 인터뷰와 참여관찰로 생생히 그려낸다.



특히 중국 경제가 비약적으로 성장하자 연변에서 ‘한국바람’이 한풀 꺾이고 그 자리를 차이나 드림이 차지하는 과정이 인상적이다. 이제는 “아직도 한국 가냐”는 핀잔 때문에 한국에서 일하는 것을 숨길 정도라고 한다. 저자는 이제 조선족 사회에는 코리안 드림이나 차이나 드림에만 매달리지 않고 새로운 길을 모색하는 세대가 등장하고 있다고 진단한다. 그들은 국경을 넘나드는 대안적 진로를 개척하거나 연변을 새롭게 정의하고 있다.

