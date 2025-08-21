김건희 “남편이 오죽했으면 계엄 했겠나”…신평에게 속마음 토로

윤석열 전 대통령의 멘토로 알려진 신평 변호사는 20일 김건희 여사가 자신에게 “우리 남편이 오죽했으면 계엄을 했겠느냐”고 말했다고 밝혔다.

신 변호사는 이날 YTN라디오 ‘신율의 뉴스 정면승부’에서 최근 서울남부구치소에서 김 여사와 접견하며 나눈 대화를 소개했다.

자본시장과 금융투자업에 관한 법률 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(알선수재) 등의 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 지난 12일 오후 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)를 마친 뒤 법원을 나서고 있다. 사진공동취재단

‘김 여사가 모든 게 국민의힘 한동훈 전 대표 때문이라고 생각하는 거냐’는 질문에 신 변호사는 “김 여사와 제가 이해의 공유를 하고 있다”며 “(한 전 대표가) 비대위원장 시절부터 윤석열 체제를 뒤엎고 자기가 실권을 차지하겠다는 쿠데타를 계획했다”고 주장했다.

신 변호사는 김 여사가 윤 전 대통령을 향해 “끝까지 버텨달라”는 말을 꼭 전해달라 했다고도 덧붙였다.

그는 “꼭 어떤 불의의 일을 당할 사람이 남편한테 마지막으로 전하는 말 같아서 아주 기분이 섬뜩했다”고 회상했다.

신 변호사는 김 여사의 건강이 좋지 못하다고도 했다.

그는 “수의 밑에 드러난 팔목하고 손을 보면 뼈대밖에 없다. 그만큼 지금 말라 있다”며 “자신을 향한 여러 공격과 음해를 겪으면서 우울증에 빠져있는데, 삶과 죽음의 경계선을 왔다 갔다 하는 그런 상태라고 보시면 된다”고 주장했다.

앞서 신 변호사는 이날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서도 “(김 여사가) 접견실 의자에 앉자마자 대뜸 ‘선생님, 제가 죽어버려야 남편에게 살길이 열리지 않을까’라고 했다”고 전했다.

신 변호사는 또 “(김 여사가) ‘한동훈이 어쩌면 그럴 수 있었겠느냐’고 한탄했다”면서 “‘그가 그렇게 배신하지 않았더라면 그의 앞길에는 무한한 영광이 기다리고 있었을 것이 아니냐’고 했다”고 부연했다.

구윤모 기자 iamkym@segye.com

