EBS법 개정안 상정… 野 필리버스터 돌입

국민의힘은 21일 한국교육방송공사(EBS)법 일부개정법률안의 의결을 막기 위해 필리버스터(무제한 토론을 통한 합법적 의사진행 방해)에 돌입했다.

국회 과학기술정보방송통신위원회 국민의힘 간사인 최형두 의원은 이날 방송 3법(방송법·방문진법·한국교육방송공사법 개정안) 중 하나인 방송문화진흥회법(방문진법) 개정안 국회 본회의 통과 후 상정한 한국교육방송공사법 개정안이 연이어 처리되는 것을 막기 위해 무제한 토론에 나섰다.

한국교육방송공사법 개정안은 EBS 이사 수를 9명에서 13명으로 늘리고 이사 추천 주체를 다양화하는 내용을 담고 있다.

국회법에 따라 필리버스터는 24시간 후인 오는 22일 오전 종결된다. 국민의힘의 전당대회 일정을 고려해 EBS법 개정안 표결은 23일 본회의에서 진행될 예정이다.

더불어민주당은 8월 임시국회에서 방송 3법과 노란봉투법(노동조합법 2·3조 개정안), 2차 상법 개정안을 모두 처리할 방침이다.

허정호 선임기자 hoya@segye.com

