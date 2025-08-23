[새로 나온 책] 위험한 엄마 외

위험한 엄마(셰릴 치글러, 문가람 옮김, 글항아리, 1만8000원)=“그들은 완벽한 엄마가 되어야 한다는 압박과 고립감, 끝없는 책임감 속에서 서서히 지쳐가고 있었다. (중략) 나는 현대 엄마들의 이 공통된 고통을 ‘엄마 번아웃’이라 명명하게 되었다.” ‘번아웃’은 과다한 업무로 극심한 육체적, 정신적 피로를 느끼고 열정과 성취감 등 활동 동력을 잃어버리는 증상을 뜻한다. 흔히 번아웃을 이야기할 때 주로 직장인을 떠올리는데, 24시간 감정·돌봄 노동을 이어가는 이들은 소외된다. 바로 엄마들이다. 심리상담사로 활동하는 저자는 책에서 ‘엄마 번아웃’이라는 개념을 제시한다. 저자는 “아이를 완벽하게 키우고 싶다는 의지가 때로는 역효과를 낳는다”며 “아이가 행복해지는 원천은 엄마의 행복에서 출발한다”고 말한다.

재건축·재개발의 함정과 성공 매뉴얼(윤석양, 학고재, 2만2000원)=엄청난 돈이 드는 강남 재건축 현장에서 운동권 출신의 저자가 5년간 조합장으로 일하며 겪은 갈등, 협상, 소통의 전 과정을 생생하게 풀어낸 르포이자 실무 매뉴얼이다. 깜깜이 공사비, 비상대책위와의 줄다리기, 매주 수천 명과 나눈 대하소설급 ‘업무 보고’까지 나온다. 경험 없이 조합 운영에 뛰어든 이들을 위해 감리, 시공사 계약, 마감재 협상, 조경설계, 공사비 검증 등 사업의 주요 지점을 ‘체크리스트’와 함께 실용적으로 정리해 보여준다. 저자는 “재건축은 건축이 아니라 인간의 정치”라며 ‘복마전’으로 불리는 재건축 현장에서 일어난 파란만장한 이야기도 들려준다.

짐 챙겨(김영희, 상상, 1만7000원)=‘일요일 일요일 밤에’, ‘양심 냉장고’, ‘!느낌표’, ‘나는 가수다’ 등 유명 방송 예능 프로그램을 기획해 온 저자가 쓴 여행 에세이다. PD 생활을 하며 중압감에 빠지고, 단조로움을 느낄 때마다 그는 여행을 돌파구로 삼았다. 네팔의 수도승과 복채를 두고 눈치싸움을 하거나, 케냐에서 비비 원숭이에게 방에 두었던 간식을 털린 이야기 등 세계 곳곳을 돌아다니며 겪었던 일화를 담았다. 여행을 통해서 프로그램 아이디어를 얻었다는 그는 일본을 다녀온 뒤 ‘양심 냉장고’를, 영국에서 돌아온 뒤엔 ‘!느낌표’를, 남미 여행 후에는 ‘나는 가수다’를 만들었다. 여행지에서 마주한 낯선 일상 속에서 저자가 자신을 충전할 힘과 창조적 영감을 얻는 과정을 볼 수 있다.

반짝이지 않아도 잘 지냅니다(김민지, 샘터, 1만7000원)=전 아나운서이자 축구 국가대표 출신 박지성의 아내인 저자의 첫 번째 에세이다. 책에는 ‘아나운서’ 또는 ‘유명인의 아내’라는 타이틀 너머로 저자가 ‘자신’을 단단히 지키기 위해 노력한 흔적이 담겼다. 학창 시절을 지나 아나운서로 일하던 시기, 결혼과 출산으로 가족을 이루던 시기, 런던에서 타지 생활을 하던 시기 등 다양한 순간 속에서 내면을 돌아본다. 저자는 두 아이를 키우는 엄마로서의 하루하루를 보내며 수없이 흔들리는 순간들을 마주했고, 모성이라는 이름에 깃든 기쁨과 혼란, 죄책감과 위로까지 말로 다 표현하기 어려운 감정들을 느꼈다고 고백한다.

제국의 어린이들(이영은, 을유문화사, 1만8000원)=국내 최초로 소개되는 일제강점기 어린이들의 수필로, 1930년 당시 아이들의 생활을 엿볼 수 있다. 할머니와 둘이 사는 어떤 아이는 먼 곳에 사는 친척에게 학교 수업료를 부탁하려고 아침부터 해가 질 때까지 걷는다. 어떤 아이는 아빠가 새로 산 차를 타고 경성을 구경한다. 귀여운 고양이를 기르거나 집안 살림에 보탬이 될 돼지를 키우고, 아픈 엄마와 빨래하러 간 언니를 대신해 한겨울에 쌀을 씻으러 공용 수돗가로 가는 아이들도 나온다. 이 다양한 이야기들은 1938년에 조선총독부가 개최한 글짓기 대회의 수상작을 모은 것으로, 어린이의 눈에 비친 당시 삶의 풍경을 담고 있다.

디어 올리버(수전 배리·올리버 색스, 김하현 옮김, 부키, 2만원)=‘의학계의 시인’으로 유명한 올리버 색스와 반평생을 사시이자 입체맹(立體盲)으로 살다가 48살에 처음 세상을 입체로 보게 된 신경생물학자 수전 배리의 우정과 지적 모험을 다룬 서간집이다. 두 눈의 시각 정보가 달라 3차원 공간 인식이 어려운 입체맹에 시달리던 수전이 올리버에게 첫 편지를 보낸 시기, 올리버는 안구 흑색종을 진단받고 시력을 잃어가고 있었다. 올리버 색스 타계 10주년을 맞아 발간된 이 책은 진정한 친구라 할 만한 두 사람이 10년간 150통이 넘는 편지를 주고받으며 나눈 우정과 배려, 서로에게 세상을 다르게 보는 법에 관한 내용을 다룬다.

