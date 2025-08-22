광주·전남 ‘특별지자체’로 통합…지역 소멸 위기 공동 대응 나선다

광주시와 전남도가 이재명정부의 국가 균형발전 전략에 맞춰 특별지방자치단체(특별지자체) 형태의 행정통합 추진에 나섰다.



21일 광주시에 따르면 강기정 광주시장과 김영록 전남지사는 전날 특별지자체 출범 계획을 논의했다. 두 광역단체장은 이재명정부의 국토균형발전 전략인 ‘5극 3특’에 부응해 구성하는 특별지자체 조직을 올해 안에 구성하기로 약속했다.



두 단체장은 이재명정부가 추진하고 있는 지방발전 방안 등을 공유하면서 소멸 위기 극복을 위해서는 광주시와 전남도가 협력을 해야 한다는 것에 뜻을 모았다.



5극 3특은 전국을 5대 초광역권(수도권·동남권·대경권·중부권·호남권)과 3개의 특별자치도(제주·강원·전북)로 재편, 권역별 특화된 성장 동력을 키워 지역 발전을 이룬다는 구상이다.



광주시와 전남도는 27일 전남 나주시청에서 특별지자체 추진 선포식을 개최한다.



선포식에서는 시·도가 공동 협약을 맺고 추진 의지를 대외에 알린 뒤 사회간접자본(SOC), 환경, 교통, 관광, 광주와 전남도가 미래 성장동력으로 추진하고 있는 인공지능(AI)과 에너지 산업 분야 협력 방안 등을 모색한다. 이후에는 특별지자체를 통해 규약을 만들고 시·도의회의 승인을 받을 계획이다.



광주시와 전남도는 임기를 정해 각 광역단체장이 특별지자체장을 교대로 맡을 것으로 전망된다.



지난해 대전·세종·충남·충북 간 특별지자체인 충청광역연합이 국내 최초로 출범했다.



하지만 형식상 연합체 구성을 넘어 실질적 협력이 이뤄질지는 미지수다. 그동안 광주시와 전남도는 정권이 바뀔 때마다 행정통합과 메가시티 등 연합체를 논의했지만 번번이 무산됐다.



광주시와 전남도가 행정 경계와 이해관계를 넘어선 통합 발전 전략을 마련해야 한다는 의견이 나온다.



광주시 관계자는 “강 시장과 김 전남지사가 지방 소멸 위기에 대해 인식을 같이하고 초광역적으로 협력을 해야 한다는 것에 의견을 교환했다”며 “특별지자체가 구성되면 방향과 공동 사무 등을 발굴할 수 있도록 적극적으로 지원하겠다고 뜻을 같이했다”고 밝혔다.

