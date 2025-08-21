李대통령 “자살은 사회적 재난‥ 정책 패러다임 전면 전환해야”

이재명 대통령은 21일 높은 자살률 문제와 관련해 “자살은 사회적 재난이란 관점에서 정책 패러다임을 전면 전환해야겠다”고 말했다.
이 대통령은 이날 오후 용산 대통령실에서 주재한 제8차 수석·보좌관회의에서 “예산과 인력 확충은 물론이고, 책임 있는 정책 추진을 위해서 범부처 전담총괄기구 구성을 포함한 자살예방 정신건강 지원 정책을 만들어서 추진해주길 바란다”며 이같이 말했다.
이 대통령은 “우리 사회 곳곳에 안타까운 죽음들이 참 많다”며 “몇 차례 산업재해 사망 이야기를 드렸는데 그 외에도 자살 문제가 정말 더 이상 방치할 수 없을 정도로 심각하다”고 했다.
이 대통령은 “대한민국의 자살률이 OECD(경제협력개발기구) 평균 두 배를 훨씬 상회한다”며 “2023년이 가장 최근 통계인데 1만4000명 가까운 국민들이 극단적인 선택을 했다. 아마 작년과 올해는 (사망자가) 더 많아졌을 것으로 추정이 된다”고 했다.
이어 “주요 국가들이 자살률 감소 추세를 보이는 것과 달리 우린 20년 넘게 OECD 자살률 1위라는 오명을 쓰고 있다”고 했다.
이 대통령은 “자살로 내몰린 국민을 방치하면서, 저출생 대책을 논하는 것은 명백한 모순”이라며 “이건 국가의 책임을 방기하는 것에 다름 아니다”라고 했다.
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]