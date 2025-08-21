“인천공항 활주로를 복구하라”… 활주로 파괴 가정한 훈련 열려

인천공항공사가 을지연습 일환으로 활주로 긴급복구 훈련을 실시했다.

인천국제공항공사는 ‘2025년 을지연습’과 연계해 유사시 공항의 위기대응 역량을 강화하기 위해 인천공항 내 격리주기장에서 ‘활주로 긴급복구 종합훈련’을 실시했다고 21일 밝혔다.

20일 인천공항 내 격리주기장에서 열린 활주로 긴급복구 종합훈련 모습.

전날 열린 훈련에는 인천국제공항공사, 서울지방항공청, 육군 제17보병사단, 자회사 등 관련 기관에서 약 150명이 참가했다. 활주로 긴급 복구를 위한 전문 장비 30여 대가 동원됐다.

이번 훈련은 전쟁에서 실제 활용되고 있는 드론(무인기)과 미사일로 인해 국가 핵심 기반시설인 인천공항 활주로가 파괴돼 폭 12m, 깊이 3m의 폭파구가 발생한 상황을 가정해 실전처럼 진행됐다.

훈련이 시작되자 초기 대응 단계에서 공항 소방대가 즉각 출동해 화재를 신속히 진압했다. 이어 폭발물 처리요원이 활주로용 특수 청소장비를 투입해 드론 및 미사일 폭발로 발생한 이물질(F.O.D.)을 신속하게 제거했다.

또 올해 훈련에 새롭게 포함된 ‘화생방 오염 상황’에 대한 대응 절차로, 공사 및 육군 제 17보병사단 3경비단과 화생방 신속대응팀이 협력해 생화학 물질을 탐지하고 제독하는 작업을 시연했다.

이후 활주로 복구대가 ‘B.D.R(Bomb Damage Repair) 키트’라는 특수 자재를 이용해 폭파구를 복구하고 비상용 등화를 설치해 단위면적(㎡)당 최대 약 26t의 중량을 견딜 수 있는 비상활주로를 최단시간 내 확보하는 것을 끝으로 훈련이 종료됐다.

B.D.R 키트는 조립식 고강도 특수합금철판으로 구성돼으며 활주로가 파괴돼 폭파구가 발생한 경우 간단한 조립만으로 최대 388㎡(16.4m×23.6m)의 폭파구를 4시간 이내에 신속히 복구 가능하다.

이학재 인천국제공항공사 사장은 “이번 훈련을 통해 전시 상황에서 공항 기능의 조속한 복구와 대응 역량을 종합적으로 점검할 수 있었다”며 “실전과 같은 훈련을 지속해 국민이 신뢰할 수 있는 안전한 공항 서비스를 제공해 나가겠다”고 말했다.

