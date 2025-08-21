내란특검, 국회사무처 압수수색…영장에 '피의자 추경호' 적시

12·3 비상계엄 관련 내란·외환 의혹을 수사 중인 조은석 특별검사팀이 21일 국회사무처를 압수수색했다.



특검팀은 이날 '국회 계엄 해제 의결 방해 의혹' 수사에 필요한 국회 본청 폐쇄회로(CC)TV 자료 등을 확보하기 위해 서울 여의도 국회사무처를 압수수색한 것으로 파악됐다.

추경호 전 국민의힘 원내대표.

특검팀이 국회사무처에 대한 강제수사에 착수한 것은 이번이 처음이다.



특검팀은 이날 압수수색영장에 추경호 전 국민의힘 원내대표를 국회 계엄 해제 의결 방해와 관련한 피의자로 적시한 것으로 확인됐다.



특검팀은 작년 12월 3일 비상계엄 선포 이후 추 당시 국민의힘 원내대표 등이 윤석열 전 대통령 측의 요청을 받고 의원총회 장소를 여러 차례 변경하는 방식으로 다른 의원들의 계엄 해제 표결 참여를 방해했다는 의혹을 수사 중이다.



계엄 선포 직후 추 전 대표는 비상 의원총회를 소집하면서 장소를 국회로 공지했다가 여의도 당사로 변경했다. 이후 소집 장소를 다시 국회로 공지했다가 여의도 당사로 또 한 번 변경했다.



이로 인해 다수의 국민의힘 의원은 당시 계엄 해제 의결에 참석하지 못했고, 국회의 해제 요구 결의안은 국민의힘 의원 108명 중 90명이 참여하지 않은 상태에서 재석 190명·찬성 190명으로 가결됐다.



한편 특검팀은 윤 전 대통령 측이 보수 성향 유튜브 채널 '신의한수' 신혜식 대표에게 체포영장 집행 저지 등을 주문했다는 의혹과 관련해서는 경찰의 수사 상황을 지켜본 뒤 필요한 경우 수사 자료를 이첩받을 계획이라고 밝혔다.



박지영 특검보는 이날 브리핑에서 "특검과 경찰이 함께 수사를 진행 중이지만 현 단계에서 곧바로 신 대표를 조사할 상황은 아니다"며 "신 대표가 휴대폰을 특검에도 임의제출했기 때문에 필요한 포렌식을 뿐"이라고 설명했다.



그러면서 "석동현 변호사 등 관련자 조사가 특검에서 바로 이뤄질 상황도 아니다"고 덧붙였다. 윤 전 대통령 측 법률대리인단 소속인 석 변호사는 올해 1월께부터 신 대표에게 집회를 열어달라고 요구했다는 의혹을 받고 있다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]