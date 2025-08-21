공항철도 '여름 철도학교' 개최… 고객과 소통 서비스 향상 호응

인천국제공항과 서울역을 오가는 공항철도의 고객들이 현장을 직접 체험하는 특별한 자리가 마련됐다. 21일 공항철도㈜에 따르면 이용객 16명과 함께하는 ‘여름 철도학교’를 지난 19일 개최했다.

지난해 처음 도입된 일정으로 참가자들은 사전 모집을 통해 선발됐다. 종합관제실, 용유차량기지, 서울역 도심공항터미널 등을 둘러보고 기관사 교육용 모의운전연습기 체험 및 직원과 소통을 갖는 시간으로 짜여졌다. 2024년 첫 회차에서 큰 호응을 얻었고 올해도 모집에 140명이 지원하는 등 높은 관심이 이어졌다.

행사는 인천 서구 공항철도 본사에서 회사 소개로 시작해 주요 시설 견학과 체험 활동이 진행됐다. 시민들은 평소 접하기 어려운 철도 운영 현장을 살펴보며 서비스 체계를 확인하고, 직원들과 진솔한 대화도 나눴다.

이번 프로그램을 통해 고객들이 철도 운영에 대한 이해와 신뢰도를 높였다는 평가를 받는다. 박일규 영업본부장은 “앞으로도 이용객의 의견을 적극 반영해 보다 안전하고 편리한 서비스를 제공하겠다”고 말했다.

인천=강승훈 기자 shkang@segye.com

