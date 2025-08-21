부산 시내버스에 ‘페달 블랙박스’ 시범 도입

최근 부산에서 시내버스 관련 교통사망사고가 연달아 발생하면서 시민들의 불안이 높아지자 시내버스에 첨단 안전장치가 도입된다.

부산시버스운송사업조합(조합)은 다음 주부터 시내버스에 페달 블랙박스를 부착하는 시범사업을 도입·운영한다고 21일 밝혔다.

부산 시내버스 노사가 21일 ‘사고 근절 및 안전한 버스 만들기’ 캠페인을 벌이고 있다. 부산시버스운송사업조합 제공

페달 블랙박스는 차량운행 중 운전자의 페달 조작과 돌발 상황을 정밀하게 기록·분석할 수 있는 첨단 운전자 보조시스템(ADAS)으로, 차량 급발진 등의 원인을 규명할 수단으로 급부상하고 있다.

조합은 ADAS 시범사업 시행 이후 각종 안전 기술을 접목한 첨단 안전장치를 시내버스에 확대 적용할 방침이다. 성현도 부산버스조합 이사장은 “부산시민들이 안심하고 시내버스를 이용할 수 있도록 첨단 안전장치 도입과 지속적인 안전 강화 노력을 이어가겠다”고 말했다.

한편 부산 시내버스 업계 노사는 이날 300명이 참여해 ‘사고 근절 및 안전한 버스 만들기’ 캠페인을 벌였다.

부산=오성택 기자 fivestar@segye.com

