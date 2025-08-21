이철우 경북도지사 “청도 열차사고→무궁화호 열차사고로 지칭해야”

이철우 경상북도지사는 21일 오전 도청 간부회의에서 “이번 사고를 ‘청도 열차사고’로 지칭할 경우 청도 지역 전체의 이미지에 부정적 영향이 우려된다”며 “정확한 사고 식별과 지역 명예 보호를 위해 공식 명칭을 ‘무궁화호 열차사고’로 통일해 사용해 달라”고 요청했다.

실제로 도는 중앙 부처와 유관 기관 등의 명칭 사용 시 공식 변경 요청과 지역행정기관 및 산하기관 협조 공문 등 문서상의 표현 변경 등을 추진한다. 도 관계자는 “사고 장소가 특정 지역명으로 지칭될 경우 지역 경제와 주민 생활 전반에 장기적인 부정적 파급 효과가 나타날 수 있다”며 “정확한 사고 내용 전달과 함께 지역 명예를 지키기 위한 불가피한 행정 조치”라고 설명했다.

이번 사고는 경부선에서 운행 중이던 무궁화호 열차가 철도 인근에서 작업 중이던 근로자 7명을 친 안전사고다. 그러나 사고 발생지를 부각하는 표현으로 지역 전체에 대한 부정적 인식이 퍼지고 있다는 우려가 제기돼 왔다.

도는 이번 명칭 변경 결정과 관련해 국토교통부가 1월10일 발표한 ‘12·29 제주항공 여객기 참사’ 사례를 참고했다고 밝혔다. 당시 전남 무안국제공항에서 발생한 항공기 사고 역시 초반에는 ‘무안공항 참사’로 불렸으나 지역의 반발에 따라 국토부가 공식 명칭을 ‘제주항공 여객기 참사’로 정리한 바 있다.

이 도지사도 이와 같은 사례를 언급하며 “지역사회는 사고 발생 그 자체보다 이후의 명칭과 표현이 남기는 이미지에 더 큰 상처를 입을 수 있다”고 설명했다.

안동=배소영 기자 soso@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]