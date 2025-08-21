개인정보위, ‘개인정보 유출’ SKT 제재 27일 심의…‘역대 최대 과징금’ 부과되나

개인정보보호위원회가 해킹으로 대규모 고객 개인정보 유출 사고를 빚은 SK텔레콤에 대한 제재를 오는 27일 회의 안건으로 상정했다. 올해 4월22일 SKT의 유출 신고를 받고 조사에 착수한 지 4개월 만이다. 이번 사건의 피해 규모가 전례 없는 만큼, SKT에 얼마의 과징금이 부과될지, 역대 최대치가 될지 관심이 쏠린다.

개인정보위는 27일 전체 회의에 SKT 제재안을 안건으로 올리기로 확정했다고 21일 밝혔다. 회의는 비공개로 진행된다. 다만 이날 결론이 나지 않으면 추가 회의를 통해 심의를 이어 갈 가능성도 있다.

앞서 개인정보위는 조사 결과를 근거로 지난달 말 SKT에 처분 사전 통지를 했다.

관건은 과징금 액수다. 개인정보위는 개인정보 보호법상 전체 매출액의 3%를 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과할 수 있는데, 전체 매출액에서 위반 행위와 관련 없는 매출액을 제외한 매출액을 기준으로 산정하게 된다. SKT의 지난해 매출액이 12조7741억원인 점을 감안하면 산술적으로는 그 3%인 3832억원 과징금 부과가 가능하다. 다만 SKT의 피해 회복 및 피해 확산 방지 조치 이행 등을 참작할 수 있다.

개인정보위가 부과한 역대 최대 과징금은 2022년 구글과 메타에 내려진 1000억원이다. 당시 구글과 메타는 이용자 동의 없이 개인정보를 수집해 온라인 맞춤형 광고에 활용하는 등 개인정보 보호법을 위반, 각 692억원, 308억원의 과징금을 부과받았다. 개인정보 유출 사고 기준으로는 지난해 5월 ‘카카오톡 오픈 채팅방 이용자 개인정보 유출’과 관련해 카카오에 부과된 151억4196만원이 역대 최대 과징금이라고 개인정보위는 설명했다.

