한일 정상회담서 '제2의 김대중·오부치 선언' 나오나…대통령실 "조율 중"

일본 도쿄에서 오는 23일 열리는 이재명 대통령의 두 번째 한일 정상회담에서 '제2의 김대중·오부치 선언' 수준의 합의가 나올지 주목된다.

이 대통령은 21일 보도된 일본 요미우리신문과의 인터뷰에서 "1998년 김대중 대통령-오부치 게이조 총리의 21세기 새로운 한·일 파트너십 공동선언을 계승하고 이를 뛰어넘는 새로운 공동선언을 발표하기를 바란다"고 말했다.

이 대통령은 일본에 대해 "매우 중요한 존재"라며 "한국도 일본에 유익한 존재가 될 것으로 생각한다"고 말했다. 이어 "두 나라가 서로에게 이익이 되는 길을 찾고, 협력할 수 있는 분야를 확대해나가야 한다"고 했다.

이와 관련해 이 대통령은 이시바 시게루 총리와 정상회담에서 한일이 어떤 면에서 협력할 수 있는지에 대해 이야기하려 한다며 경제, 안전보장, 인적 교류 등을 폭넓게 논의하겠다는 뜻을 나타냈다.

강유정 대통령실 대변인은 이날 브리핑에서 한일 정상 공동선언 여부에 대해 "기대할 수 있는 부분 있지 않을까 싶다"면서도 "마지막 조율 과정이 남았기 때문에 정상 간 합의문이 구체적으로 나오게 될지, 그리고 어떤 정도 수준으로 담길지는 아직은 말하기 어려운 상황"이라고 말했다.

이어 "이 대통령의 워딩(표현)은 김대중-오부치 선언 정도로 앞으로 한일관계를 좀 더 실용적 의미에서든, 국익 차원에서든 개선하겠다는 의지가 담긴 것으로 봐달라"고 덧붙였다.

