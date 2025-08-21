경찰청, 이태원 참사 감사에 “구호활동 벌인 경찰, 잠재적 범죄자 취급”

정부가 용산 이태원 참사와 관련해 합동감사를 진행하면서 당시 현장에 출동해 구조 활동을 벌인 경찰들까지 조사 대상에 올라 “잠재적 범죄자 취급을 하고 있다”는 반발이 나왔다.

사진=연합뉴스

경찰청은 용산 이태원 참사와 관련성이 있는 경찰청, 서울경찰청, 용산경찰서 소속 경찰관들을 대상으로 감사에 나섰다고 21일 밝혔다. 국무조정실은 이태원 참사 합동 조사 TF를 구성해 관련 감사를 지시한 것으로 전해졌다. 행정안전부는 용산구청, 경찰청은 경찰 공무원들의 감사에 착수한 상태다.

경찰청은 감사 대상이 된 직원들에 ‘징계·문책 절차와 시효가 정지되며 의원면직과 포상추천을 제한한다’는 내용을 고지했다. 사실상 인사불이익 조치를 내린 것이다. 직원 중에는 참사 당시 현장 구조를 위해 뛰었거나 트라우마를 겪고 있는 직원들까지 포함돼 ‘2차 가해’라는 말까지 나왔다.

서울경찰 직장협의회는 경찰 내부망 현장활력소에 입장문을 내고 “무엇보다 참사현장에서 최선을 다해 구호활동을 했던 동료들을 잠재적 범죄자로 취급하는 이런 행태에 대해 도저히 참을 수 없는 분노를 느낀다”고 반발했다. 그러면서 “이태원 참사 관련 조사대상자를 선정한 기준을 명백히 밝히고 포상추천 제한의 효력이 발생한다는 지침을 철회하라”고 요구했다.

안승진 기자 prodo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]