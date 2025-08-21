미디어아트 테마파크 코스믹 리조트, 경주에 개관

미디어아트 테마파크 경주 코스믹 리조트가 경주 최대 규모로 지난 13일 오픈했다고 밝혔다.

이지위드와 퓨처라이징의 협업으로 완성된 코스믹 리조트는 '우주(Cosmic)'와 '리조트(Resort)'가 만나는 이색적인 휴양 공간으로 일상에서 벗어나 감각적이고 색다른 체험을 제공하는 복합 엔터테인먼트 공간이다. 총 1400평 공간에서 펼쳐지는 13가지 특별한 테마 공간은 우주적 판타지를 바탕으로 기획됐으며 관람객의 참여와 상호작용을 통해 감각적이고 몰입감 넘치는 새로운 경험을 제공한다.

오픈에 앞서 12일에 열린 개관식에서는 다수의 지역 인사들이 참석해 자리를 빛냈다. 개관식에 참석한 구자근 국회의원은 "경주 코스믹 리조트가 지역과 예술계에 새로운 활력을 불어넣을 것으로 기대되며, 역사도시 경주에 현대적 감각이 어우러진 문화공간이 탄생해 의미가 크다. 지역 관광 활성화에도 기여할 것"이라고 기대감을 나타냈다.

문신자 한류문화인진흥재단 이사장은 "한류 문화의 새로운 발신지 역할을 해주길 바란다"고 축하의 뜻을 전했고, 박제성 서울대 교수 겸 아티스트는 "예술과 기술이 융합된 창조적 공간으로 자리잡을 것으로 기대한다"며 축하했다.

업체 관계자는 “코스믹 리조트(Cosmic Resort)는 개장과 동시에 지난 8월 15일 광복절 연휴에만 8000명이 넘는 관람객이 찾으며 경주 지역의 새로운 대표 관광 명소로서의 가능성을 확인했다”고 언급했다.

코스믹 리조트는 개관을 기념해 8월 13일부터 10월 31일까지 입장료 20%를 할인하는 오픈 프로모션과 관람 인증이벤트를 온오프라인에서 진행한다. 또한 네이버 플레이스 후기 또는 SNS에 인증 이벤트에 참여시 코스믹 리조트 MD상품을 증정한다.

