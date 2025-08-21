중고차 선택 기준은 ‘품질’

게티이미지뱅크

국내 중고차 시장에 대기업의 시장 진입과 기업형 인증중고차 플랫폼의 확산으로 품질 관리와 정보 투명성이 핵심 경쟁 요소로 부상하고 있다.

이에 소비자의 중고차 선택 기준도 단순 가격이나 브랜드 인지도에서 벗어나, 차량 상태의 신뢰성과 객관성으로 빠르게 이동하고 있다.

21일 비대면 직영인증중고차 플랫폼 리본카는 현직 세일즈 매니저 45인을 대상으로 상담 과정에서 직접 확인한 고객의 인식과 우려, 실제 구매 결정 요인에 대한 설문을 진행했다.

그 결과 중고차 구매 시 ‘차량 품질 및 사고 이력'이 64.5%로 가장 중요한 기준으로 꼽혔다. 고객 상담 현장에서도 ‘사고 및 정비 이력’ 문의가 68.9%로 가장 많은 것으로 확인됐다.

보다 정확하고 객관적인 차량 이력을 확인할 수 있는 환경이 마련될 때, 비대면 거래에서도 안심하며 믿고 살 수 있다는 점을 보여준다.

또 중고차 거래에서 고객 신뢰를 확보하는 핵심 조건은 ‘차량 실물 검증’과 ‘정보 투명성’임을 확인했다.

비대면 거래 과정에서 고객의 가장 큰 우려는 ‘차량 실물 확인’(68.9%)과 ‘허위 매물 가능성’(42.2%)이었으며, 중고차 플랫폼 전반에 대한 신뢰도는 절반 이상이 ‘보통’(51.2%)’ 수준으로 신뢰도를 높일 수 있는 여지가 큰 것으로 나타났다.

고객들이 비대면으로 중고차를 구매할 때 가장 중요하게 생각하는 요소는 ‘정확하고 전문적인 차량 정보 제공’(60.0%)으로, 실물 확인 없이도 안심하고 중고차를 구매할 수 있기를 바라는 기대가 뚜렷하게 나타났다.

리본카 관계자는 “이번 조사는 치열해지는 중고차 서비스 경쟁 속에서 현장 세일즈 매니저들의 경험을 통해 중고차 고객이 무엇을 신뢰의 기준으로 삼는지 드러났다”며 “투명한 차량 정보 제공, 전문가 상담, 사후 보장 서비스가 중고차 매매시 중요한 기준이 됐다”고 말했다.

이동준 기자 blondie@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]