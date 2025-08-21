李대통령, 한미회담 이튿날인 26일 필라델피아 한화조선소 시찰

이재명 대통령이 한미정상회담을 위한 방미 기간에 필라델피아에 위치한 한화 조선소를 찾는다.



이 대통령은 26일(현지시간) 미국 펜실베이니아주 필라델피아에서 한화필리조선소 시찰 일정을 소화할 예정이라고 강유정 대통령실 대변인이 21일 밝혔다.

이재명 대통령. 연합뉴스

한화필리조선소는 작년 12월 한화그룹이 1억 달러(약 1천400억원)를 투자해 인수한 조선소다. 지난달 관세 협상 과정에서 지렛대 역할을 한 '마스가(MASGA) 프로젝트'로 명명된 한미 조선 협력을 상징하는 장소다.



이 대통령은 도널드 트럼프 미 대통령과 25일 정상회담을 가진 이튿날 이곳을 방문함으로써 긴밀한 조선 협력을 뒷받침하겠다는 뜻을 부각할 것으로 보인다.



강 대변인은 이날 이 대통령의 엿새 간 방일·방미 일정의 얼개도 공개했다.



이 대통령과 부인 김혜경 여사는 23일 아침 수행원·수행기자단과 함께 출국한다.

필라델피아 한화조선소. 한화오션 제공

오전 중 일본에 도착하는 이 대통령은 숙소에서 재일동포 오찬 간담회를 한 뒤 오후 이시바 시게루 일본 총리와 정상회담 및 만찬 등 공식 일정을 소화한다.



이튿날인 24일 오전 일본 의회 주요 인사를 만난 뒤 오후 일본을 출국, 미국 현지시간으로 같은 날 오후 미 워싱턴DC에 도착할 예정이다.



이 대통령은 곧바로 재미동포 만찬 간담회를 갖고, 25일에는 한미정상회담과 경제계·학계 인사와의 일정 등을 소화한다.



이어 26일 필라델피아로 이동해 조선소를 시찰한 뒤 저녁에 귀국 비행기에 오른다. 한국에는 28일 새벽 도착한다.

<연합>

