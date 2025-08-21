탁재훈, '28살 연상' 김용림과 열애 고백 "나이차 극복하고 만나는 중"(마이 턴)

SBS '한탕 프로젝트 - 마이 턴'

방송인 탁재훈(57)이 28살 연상인 배우 김용림(85)과 연인 관계임 알리며 핑크빛 분위기를 풍겼다.

21일 SBS 예능 '한탕 프로젝트 - 마이 턴' 공식 계정에는 "'사랑꾼' 탁재훈, 김용림과 연애 사실 깜짝 고백♥"이라는 제목의 예고편 영상이 게시됐다.

영상 속에서 탁재훈은 출연진들에게 "인사해 용림이 내 여자친구다"라며 김용림과 다정하게 손을 잡아 보였다.

뒤이어 김용림은 '재훈여친'으로 소개되며 "부끄럽지만 제가요 재훈 씨랑 잘 만나고 있어요"라며 자연스럽게 상황극을 이어갔다.

이에 트로트 가수 박지현은 "어떻게 만나신 거냐"고 물었고 탁재훈은 "전에 내가 하던 프로그램 '돌싱포맨'에 나와서 만나게 됐다. 나이 차이는 좀 나지만 충분히 극복했다"고 답했다.

또 "얼마나 만났냐"는 질문에 "투투다"라며 22일째 연애 중임을 드러내 출연진들을 폭소케 했다.

이를 듣던 추성훈은 "이거는 우리가 어떻게든 응원해야 한다"고 덧붙였다.

한편, 탁재훈은 1995 1집 앨범 '내가 선택한 길'로 데뷔해 1998년 그룹 컨츄리꼬꼬 멤버로 4년 간 활동했다.

최근에는 SBS 예능 '미운 우리 새끼' '신발 벗고 돌싱포맨' JTBC '한끼합쇼'에서 활약하고 있다.

박지현 온라인 뉴스 기자 jullsjh@segye.com

