‘건진법사’ 전성배, 구속심사 포기… 21일 특검 조사 출석

윤석열 전 대통령의 부인 김건희씨 관련 청탁 의혹의 핵심 인물인 건진법사 전성배씨가 21일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 포기하고 특별검사팀 조사에 출석했다.

김건희 특검팀(특검 민중기)은 “전씨가 전날 밤 ‘도의적 차원에서 구속을 받아들이겠다’고 했다”고 밝혔다. 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의를 받는 전씨의 영장실질심사는 이날 오전 10시30분 서울중앙지방법원 남세진 영장전담 부장판사 심리로 열린다.

전씨는 오전 8시56분 영장실질심사 대신 특검 조사를 받으러 출석했다. 그는 ‘영장심사를 포기한 이유가 무엇인가’, ‘구속을 피할 수 없다고 생각한 건가’, ‘통일교 청탁 알선 혐의를 인정하는 것이냐’, ‘본인 때문에 여러 사람이 고초를 겪는다고 한 것은 김건희씨를 말한 것이냐’ 등 취재진 질문에 일절 답하지 않은 채 건물 안으로 들어갔다.

다만 특검은 전씨의 불출석과 관계없이 예정대로 영장심사에 참석해 법원에 전씨의 구속 필요성을 설명할 방침이다.

특검은 이틀 전 전씨에 대한 구속영장을 청구했다. 전씨는 2022년 4~8월 윤영호 전 통일교 세계본부장으로부터 샤넬백 2개와 6000만원대 그라프 다이아몬드 목걸이, 천수삼 농축차 등을 받아 이를 김씨에게 전달했다는 의혹을 받는다. 2023년 국민의힘 당대표 선거에 출마한 권성동 의원을 밀기 위해 통일교 교인들을 당원으로 가입시키려 했다는 의혹도 있다.

전씨는 서울 강남구 역삼동에서 법당을 운영한 무속인으로, 2022년 20대 대통령선거 당시 윤 전 대통령의 대선 캠프 네트워크본부에서 상임고문으로 활동했다. 이전에는 김씨가 대표였던 코바나컨텐츠 고문이었던 것으로 전해졌다.

