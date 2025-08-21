"떼창으로 혼문 봉인할까"...'케데헌' 美극장서 '매진' 행렬

영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’가 역대 가장 많이 본 넷플릭스 영화 1위 등극을 눈앞에 둔 가운데 넷플릭스가 영미권 국가에서 특별 이벤트로 마련한 극장 상영 행사가 폭발적인 관심을 받고 있다.

미 영화전문매체 할리우드리포터는 20일(현지시간) 북미 지역에서 예매를 시작한 케이팝 데몬 헌터스 극장 상영 이벤트의 흥행 분위기를 전하며 “넷플릭스가 늦여름 박스오피스에 깜짝 선물을 주고 있다”고 평가했다.

넷플릭스는 지난 15일 “특별한 케이팝 데몬 헌터스 따라부르기(싱-얼롱, Sing-Along) 이벤트가 당신과 가까운 극장으로 찾아온다”면서 극장 상영 이벤트 소식을 알렸다.

넷플릭스는 영화 속 내용을 인용해 팬들에게 “당신이 이제 직접 (노래를 부르며) 혼문을 봉인할 기회를 갖게 된다”며 “헌트릭스와 사자보이스 팬들이 한자리에 모여 이 인기 애니메이션 영화의 싱-얼롱 버전에 맞춰 마음껏 노래를 따라부를 수 있다”고 홍보했다.

이번 이벤트는 이번 주말인 23∼24일 미국과 캐나다, 호주, 뉴질랜드, 영국에서 진행된다.

할리우드리포터는 북미 지역에서 넷플릭스의 이번 이벤트에 1700개 극장이 참여하기로 했으며, 상영관 수가 점차 늘어나고 있다고 보도했다. 또 전날 밤 기준으로 벌써 1000회 상영분의 티켓이 매진된 상태라고 전했다.

그동안 미국의 극장 체인 업체들은 OTT 작품을 대부분을 보이콧해왔으나, 이번에는 케이팝 데몬 헌터스의 뜨거운 인기에 경쟁적으로 상영에 나섰다.

이번 행사에는 북미 주요 극장 체인 업체인 리갈 시네마스와 시네마크 시어터스 등이 참여한다.

업계 전문가들은 사전 티켓 판매와 매진된 회차 등을 고려할 때 북미에서만 500만∼1000만달러(약 70억∼140억원) 이상을 벌어들일 수 있을 것으로 추정했다.

앞서 넷플릭스는 이달 초 시카고에서 ‘케데헌’ 오리지널사운드트랙(OST)을 따라부를 수 있는 싱어롱 버스도 운영했다.

틱톡과 인스타그램 등에는 케데헌 홍보를 위해 제작된 2층 관광버스에 탄 팬들이 팔을 흔들며 ‘떼창’하는 영상이 여럿 올라와 있다. 무료로 운영된 이 버스는 7시간을 대기해 탈 수 있을 정도로 인기가 높았던 것으로 알려졌다.

할리우드 메이저 영화사인 소니픽처스에서 한국계 미국인인 매기 강이 연출을 맡아 K팝과 한국 문화를 주요 소재로 제작했다. 이미 넷플릭스의 역대 최고 시청 애니메이션으로 등극한 데 이어 전체 영화 중 역대 1위를 눈 앞에 두고 있다.

특히 이 영화의 오리지널사운드트랙(OST) 가운데 8곡이 최근 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에 이름을 올리는 등 대중문화 전반에 걸쳐 세계적인 반향을 일으키고 있다.

