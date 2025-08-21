최태원, 빌 게이츠 만난다…바이오·에너지 협력 모색

최태원 SK그룹이 방한 중인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장과 회동하고 백신 개발 협력을 모색한다.



21일 재계에 따르면 최 회장은 이날 서울 모처에서 게이츠 이사장과 만날 예정이다.

최태원 SK그룹 회장. SK 수펙스추구협의회 제공

게이츠 이사장은 게이츠재단이 진행 중인 저소득 국가 백신 보급 프로젝트를 위해 한국 바이오 기업들과 협업을 모색 중인 것으로 전해졌다.



SK바이오사이언스와 게이츠재단은 2013년부터 장티푸스, 소아장염 같은 백신 개발 및 항바이러스 예방 설루션 등 여러 과제를 통해 글로벌 공중 보건 문제 해결을 위한 협력 관계를 이어오고 있다.



2022년 개발 및 상용화에 성공한 대한민국 1호 코로나19 백신은 SK바이오사이언스와 게이츠재단의 성공적 협력 사례로 꼽힌다.



이에 따라 이번 면담에서는 백신 연구개발(R&D)을 비롯한 바이오 분야 협력 방안이 집중적으로 논의될 것으로 보인다.



또한 SK㈜와 SK이노베이션은 게이츠 이사장이 설립한 소형모듈원자로(SMR·발전용량 30만㎾급) 개발사 테라파워에 2022년 3천억원을 투자한 바 있어 차세대 원자력을 비롯한 에너지 분야 협력 방안도 의제로 점쳐진다.

