장영란, ♥한창 400평 병원 양도 이유 "연예인 가족 삶 쉽지 않아"

방송인 장영란이 백수가된 남편에 애틋한 마음을 드러냈다.

20일 유튜브 채널 '유튜브 하지영'에는 '장영란X하지영의 찐 리얼 토크 2탄 개봉박두'라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 장영란은 "병원 팔고 나서 남편이랑 사이가 더 좋아졌다"며 "우리 남편은 야생마 같고 상남자다. 얼굴은 여리여리하고 꽃미남처럼 생기지 않았느냐. 성격은 엄청 세고 테토남이다. 그런 사람이 자기 커리어를 포기한 자체가 (힘들 것)"이라고 털어놨다.

하지영이 "장영란 남편으로 사는 거 좀 어렵다고 생각한다"고 하자, 장영란은 "그게 어려운 것"이라고 짚었다.

그는 "남편은 얼굴에 표가 나는 사람이다. 얼굴이 알려져서 참아야 되는 게 많아졌다. 그걸 다 누르면서 살아야 하니까. 잘못하면 피해갈까 봐 노심초사하는 게 미안하다"고 토로했다.

이어 "애들한테도 항상 미안하다고 얘기한다. '엄마가 연예인이라서 미안해'라고 하면 애들은 아직 모른다. '나는 엄마가 연예인이라서 좋아'라고 하더라. 그래서 말 안 들으면 '연예인 그만 둔다'고 한다. '그럼 안 된다'고 하더라. 연예인인 게 되게 좋은가 보다"라고 설명했다.

장영란은 "지금은 초등학생이니까 좋지, 중학교, 고등학교에 가면 계속 따라붙을 것"이라며 "힘든 걸 알기 때문에 남편한테도 미안한 마음이 있다. 우리 아내 더 잘 되라고 하니까 얼마나 마음이 편하냐. 그래서 조금 더 주변 사람 챙기고, 싸울 일이 없다. 둘이 만날 웃는다"고 귀띔했다.

이어 "난 결혼하고 나서 일도 많이 안 하려고 했다. 기도할 때 '우리 남편 잘 되게 해달라'는 게 첫 번째였는데, 결과적으로 나에게 운을 준 것 같다. 남편에게도 그 운이 갈 것"이라며 "남편이 나보다 잘됐으면 좋겠다. 나만 잘되고 싶진 않다. 남편한테도 '지금 고생했으니까 조금 쉬는 타이밍 아니냐'고 했다. 이번에 힘든 정점에서 쉬게 하는 것"이라고 했다.

장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼, 1남1녀를 뒀다. 6일 유튜브 채널 'A급 장영란'에서 "남편이 (400평 규모) 병원을 팔았다. 권리금 등 모든 시설을 양도했다"고 밝혔고, 한창도 "나 진짜 백수다"라고 했다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

