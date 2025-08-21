“덥다 더워” 소나기에도 전국 대부분 지역 '폭염'…낮 최고 35도 [오늘날씨]

목요일인 오늘 날씨는 전국 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르는 등 무더위가 이어지는 가운데, 소나기가 내리는 곳이 있겠다.

대구 중구 동성로에서 양산을 쓴 시민들이 이동하고 있다. 뉴시스

기상청에 따르면 이날 한반도는 일본 남쪽 해상에 위치한 고기압의 가장자리에 들면서 전국 하늘에 구름이 많이 형성되겠다. 제주는 제주남쪽해상에서 일본 규슈(九州) 부근으로 이동하는 열대저압부의 영향을 받다가 차차 벗어나면서 대체로 흐린 날씨가 관측되겠다.

제주는 오후까지 가끔 비가 내리는 곳이 있겠다. 수도권을 비롯해 강원북부내륙·산지, 남부지방에는 오후까지 소나기가 기록되겠다. 특히 전남·경남권은 소나기가 강하게 내리는 곳이 있겠다.

예상 강수량은 제주 5~40㎜다. 소나기에 의한 예상 강수량은 △광주·전남·부산·울산·경남 5~60㎜ △서울·인천·경기북부, 서해5도, 강원북부내륙·산지 5~40㎜ △전북동부, 대구·경북남부내륙 5~40㎜ 등이다.

당분간 기온은 평년(최저기온 20~24도·최고기온 27~31도)보다 조금 높게 형성되겠다. 아침 최저기온은 22~27도, 낮 최고기온은 30~35도를 오르내리겠다.

전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 당분간 최고체감온도가 35도 안팎까지 뛰면서 더운 날씨가 이어지겠다. 도심과 해안을 중심으로 밤부터 오전까지 기온이 25도 이상으로 유지되는 열대야 현상이 관측되겠다.

주요 지역 최저기온은 △서울 25도 △인천 26도 △수원 25도 △춘천 23도 △강릉 27도 △청주 25도 △대전 25도 △전주 25도 △광주 25도 △대구 25도 △부산 26도 △제주 27도다.

최고기온은 △서울 32도 △인천 30도 △수원 32도 △춘천 33도 △강릉 35도 △청주 34도 △대전 34도 △전주 35도 △광주 34도 △대구 35도 △부산 32도 △제주 33도다.

박윤희 기자 pyh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]