주황색 몸, 유령 같은 흰 눈… 희귀 생명체 정체는? [수민이가 궁금해요]

중남미 코스타리카 바다에서 주황색 상어가 처음으로 발견돼 학계의 관심을 끌고 있다. 온몸이 주황색인 이 상어는 그동안 전 세계적으로 보고된 적 없는 희귀 개체다.

19일(현지시간) 영국 데일리메일 등에 따르면 국제 학술지 ‘해양생물 다양성’(Marine Biodiversity) 8월 호에는 작년 8월 코스타리카 토르투게로 국립공원 인근 바다에서 목격된 ‘대서양수염상어’(Nurse Shark)에 대한 연구 결과가 발표됐다. 상어는 당시 취미 낚시 중이던 두 남성에게 발견됐다.

지난해 8월 코스타리카 토르투게로 국립공원 인근 해역에서 발견된 주황빛을 띠는 ‘대서양수염상어’(Nurse Shark). 코스타리카 낚시 투어 전문업체 ‘Parismina Domus Dei’ 페이스북 캡처

페이스북에 공개된 사진을 보면 상어의 몸길이는 약 2m 정도이며 성체로 추정된다. 일반적으로 회색빛인 다른 수염상어와 달리 온몸이 강렬한 주황빛을 띠고 있다. 눈도 유령처럼 창백한 흰색으로 홍채가 보이지 않는다.

연구진들은 촬영된 사진과 낚시꾼들의 진술 등을 토대로 이 수염상어가 백색증과 황색증을 동시에 가진 희귀한 상태(albino-xanthochromism)라고 판단했다.

발견 당시 상어의 독특한 외형 때문에 AI 조작 의혹이 제기되기도 했으나 브라질 대학 연구진과 남미 해양학자들이 이 상어에 대한 연구 결과를 발표했다.

지난해 8월 코스타리카 토르투게로 국립공원 인근 해역에서 발견된 주황빛을 띠는 ‘대서양수염상어’(Nurse Shark). 코스타리카 낚시 투어 전문업체 ‘Parismina Domus Dei’ 페이스북 캡처

연구진에 따르면 이 개체는 멜라닌 결핍으로 생기는 백색증과 피부가 노랗게 변하는 황색변색증이 동시에 나타난 ‘알비노-황색변색증’(albino-xanthochromism)일 가능성을 제기했다.

백색증은 피부나 눈의 멜라닌 색소가 줄어드는 현상이다. 황색변색증은 부분적 또는 온몸이 노란색 색소 침착을 일으키는 것을 말한다. 황색변색증은 주로 민물고기, 조류, 파충류 등에서 극히 드물게 확인된다. 상어나 가오리 같은 연골 어류에서 발견된 경우는 사실상 이번이 처음이다.

전문가들은 이번 발견이 해양 생태계의 유전적 다양성과 적응 과정을 이해하는 단서가 될 것으로 보고 있다. 연구진은 이 상어의 생존 요인과 색소 이상이 자연 선택에 어떤 영향을 미쳤는지 추가 분석을 진행할 예정이다.

김기환 기자 kkh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]