‘국민생선’ 고등어, 한 마리에 1만원 하는 시대 오나?

고등어 어획량이 작년보다 두 배 가까이 늘었음에도 소매가격은 30% 넘게 오르는 이례적인 현상이 나타나고 있다.

소비자들은 시장에서 ‘살 만한 고등어’를 찾기 어려운 상황이다. 게티이미지

공급은 늘었지만 소비자들이 선호하는 중·대형 고등어가 자취를 감추면서 가격이 오히려 상승하는 ‘공급 역설’이 벌어진 것이다.

21일 유통업계에 따르면 지난 19일 기준 국산 염장 중품 고등어(1손)의 소매가격은 6720원으로, 1년 전(4993원)보다 34.6% 올랐다.

평년(4069원)과 비교하면 상승률은 65.2%에 달한다. 신선 냉장 고등어도 마리당 4640원으로, 작년(3849원)보다 20.5% 비싸졌다.

◆소비자 선호하는 ‘중·대형 고등어’ 씨가 마른다

일반적으로 수산물 가격 상승은 고수온, 기상이변 등으로 어획량이 줄었을 때 나타난다. 올해는 오히려 그 반대다.

지난달 고등어 생산량은 2만3052t으로, 작년 같은 달(1만1849t)보다 무려 94.5% 증가했다. 올해 1~7월 누적 생산량 역시 7만7523t으로, 작년(4만9447t)보다 56.8% 많다.

재고 상황도 여유롭다. 지난달 고등어 재고량은 4만9158t으로, 작년 동기(4만3095t)는 물론 평년(4만4324t)보다도 높은 수준이다. 물량 자체는 풍부하지만 가격은 오히려 상승 곡선을 그리고 있다.

시장에서는 ‘품질 좋은 고등어’가 부족한 체감 현상이 가격을 끌어올리고 있다. 게티이미지

이유는 바로 ‘중·대형 고등어’의 품귀다. 소비자 수요가 집중되는 크기이지만, 실제 어획에서는 거의 잡히지 않고 있다.

올해 7월까지 중·대형 고등어가 전체 어획량에서 차지하는 비중은 3.6%에 불과하다. 작년(17%)이나 평년(16.2%) 대비 5분의 1 수준에 불과한 수치다.

많이 잡히는 소형 고등어는 주로 가공용 또는 수출용으로 활용된다. 내수 시장에는 제한적으로만 공급되고 있다.

◆전문가들 “양보다 질의 문제…구조적 공급 부족”

이에 따라 소비자들은 시장에서 ‘살 만한 고등어’를 찾기 어려운 상황이다.

업계 관계자는 “고등어 가격 급등은 단순히 어획량이나 재고 수준만으로는 설명되지 않는다”고 말했다.

이어 “물량은 늘었지만, 실제 소비자들이 찾는 중·대형 고등어 공급이 부족한 구조적 문제가 있다”고 진단했다.

그러면서 “소형 고등어는 수출 비중이 높아 내수 시장에 제대로 공급되지 못하고 있다”고 덧붙였다.

그는 “결국 전체 물량이 늘었음에도 시장에서는 ‘품질 좋은 고등어’가 부족한 체감 현상이 가격을 끌어올리고 있는 것”이라고 분석했다.

김현주 기자 hjk@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]