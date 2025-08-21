트럼프 "풍력·태양광은 사기극…승인 안해"

도널드 트럼프 미국 대통령은 20일(현지시간) “우리는 풍력이나 농민을 파괴하는 태양광을 승인하지 않을 것”이라면서 풍력∙태양광을 ‘사기극’이라고 표현했다.

트럼프 미국 대통령. AP=연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 자신이 설립한 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜을 통해 “전력원으로 풍력 발전기와 태양광을 짓고 의존해온 어떤 주(州)들이건 전기와 에너지 비용이 기록적 수준으로 증가하는 것을 보고 있다”고 밝혔다. 이어 그는 풍력·태양광 발전을 두고 “세기의 사기극”이라면서 “미국에서 어리석음의 시대는 끝났다”고 말했다.

트럼프 대통령은 다른 게시물에서는 “관용은 없다. 트럼프 행정부의 EPA(환경보호청)는 낭비와 남용으로 가득한 모든 녹색 지원금을 폐지한다. 지금까지 290억 달러 이상이 취소됐으며, 이는 WPA(공공사업국) 연간 운영 운영 예산의 3배 이상”이라는 리 젤딘 EPA 청장의 방송 인터뷰 발언을 인용했다.

트럼프 대통령은 전임 조 바이든 행정부 등 민주당 정권에서 추진해온 풍력이나 태양광 등 친환경 발전 수단을 비난해 왔다. 지난달 영국 스코틀랜드를 방문한 자리에서도 골프를 치던 중 바다에 설치된 풍력 발전기를 봤다면서 이것이 고래의 죽음을 야기한다고 언급하기도 했다.

트럼프 행정부는 지난달 30일 미국 외대륙붕(OCS)의 광범위한 지역을 무분별한 해상풍력 개발용으로 지정하던 관행을 종료한다면서 모든 풍력발전구역(WEA) 지정을 무효로 하기도 했다. WEA는 해상풍력 발전이 적합하다고 지정된 곳으로, 민주당 소속인 버락 오바마 전 대통령 시기 처음 지정됐다. 바이든 행정부는 이를 확대했다.

장한서 기자 jhs@segye.com

