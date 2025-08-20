빌 게이츠 3년 만에 방한… 21일 李대통령 접견

마이크로소프트(MS) 공동창업자인 빌 게이츠 ‘빌 앤드 멀린다 게이츠 재단’ 이사장이 20일 오후 서울 강서구 서울김포비즈니스항공센터를 통해 입국하고 있다. 3년 만에 한국을 찾은 빌 게이츠 이사장은 저소득 국가에 백신 보급을 활성화하기 위한 한국 기업과의 협력 방안을 논의할 예정이다. 이재명 대통령은 21일 빌 게이츠 이사장을 접견할 예정이다.
이제원 선임기자
입력 : 2025-08-20 20:58:48 수정 : 2025-08-20 20:58:47
