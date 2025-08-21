제2경춘국도 건설 본격화… 2031년 개통 목표

2019년 예비타당성 조사 면제 이후 공사비 증액 문제로 6년간 삽을 뜨지 못한 제2경춘국도가 재추진된다. 수도권과 동해안을 오가는 교통량을 감당하지 못해 주말마다 가다서다가 반복되던 서울양양고속도로 정체가 상당부분 해소될 전망이다.



강원도는 제2경춘국도 건설 사업이 기획재정부 사업계획 적정성 재검토를 통과했다고 20일 밝혔다. 경기 남양주 화도읍부터 춘천 서면 당림리까지 33.6㎞ 구간에 왕복 4차로 자동차전용도로를 건설하는 내용이 골자다. 사업계획 적정성 재검토는 국비사업 총사업비가 15% 이상 증가했을 때 기재부가 증액 규모 타당성을 검토하는 절차다.



제2경춘국도는 교통난 해소와 지역균형발전 필요성 등을 이유로 2019년 예비타당성 조사가 면제됐다. 당시 사업비 1조2863억원이 책정됐다. 3년 후인 2022년 설계·공사 입찰에 들어갔으나 그사이 건설 공사비가 오르면서 건설사들이 입찰에 참여하지 않아 매번 유찰됐다. 결국 사업비 6125억원 증액안을 두고 기재부가 타당성 검토에 착수했고 이날 승인을 결정했다.



제2경춘국도 도로 폭은 고속도로와 같은 3.5m로 설계된다. 기존 국도 도로 폭(3.25m)보다 넓게 만들어 고속도로와 비슷한 수준까지 속도를 낼 수 있게 한다는 구상이다. 춘천과 남양주를 잇는 46번 국도에 40여개 신호등이 설치된 것과 달리 제2경춘국도에는 모든 구간에 신호등을 두지 않는다. 대신 교차로를 타고 국도에 진입·진출할 수 있도록 했다.



도는 늦어도 내년 상반기 착공에 나서 2031년 공사를 마친다는 계획이다. 제2경춘국도가 완공되면 서울양양고속도로는 물론 46번 국도 정체가 상당부분 해소될 것으로 전망된다. 도는 교통분산 효과를 높이기 위해 춘천시내 진입 연결도로인 국도 대체 우회도로 건설도 단계적으로 추진한다.



김진태 강원도지사는 “수도권에서 춘천까지 이동 시간이 기존 60분에서 25분 이내로 크게 단축될 전망”이라며 “지역 건설사가 공사에 참여할 수 있도록 분리 발주하는 방안을 검토 중”이라고 말했다.

춘천=배상철 기자 bsc@segye.com

