김희선, 16세 영재 딸 위해 "대치동 하루 16번 라이딩"

JTBC 예능 프로그램 '한끼합쇼' 화면 캡처

배우 김희선이 대치동 학원가 라이딩 경험을 털어놨다.

지난 19일 방송된 JTBC 예능 프로그램 '한끼합쇼'에서는 MC인 배우 김희선, 가수 탁재훈이 서울 강남구 대치동에서 '밥 친구'를 찾아 나섰다.

이날 오프닝에서 탁재훈이 "격전지에 나와 있는 것 같다"라며 오늘의 동네를 소개했다. 두 MC가 "아마 서울에서 제일 치열하지 않을까? 학원의 명가"라고 입을 모았다.

탁재훈이 "수능까지 100일 정도 남았다. 아마 수험생들이 스트레스 많이 받을 것"이라며 "오늘 수험생 있는 집에 한 끼 대접하고 싶은데, 우리 마음대로 되는 게 아니라서"라고 솔직히 말했다.

김희선은 "난 여기 하루에 최대 16번까지 와봤다. 대치동 학원 다니는 딸을 둔 학부모 유경험자"라며 "대치동에 학원이 많다 보니 엄마들이 안 올 수 없다. 정말 학생 반, 학부모 반"이라고 밝혔다.

이에 탁재훈은 "카페에 어머니들이 정말 많다"고 설명했고, 김희선은 "그래서 음식이 맛있다"고 부연했다.

이날 게스트로 출연한 수학 일타강사 정승제는 "여기는 밤 10시만 되면 차가 막힌다. 그때 학원이 끝날 시간이다. 아주 명장면이 펼쳐진다"고 귀띔했다.

세 사람은 재수생을 만났다. 06년생 여학생은 생명공학과를 지원하고 싶다며 "작년에 이상을 바라보다 올해 좀 타협해 대학에 가려고 한다"고 털어놨다. 김희선은 "생명공학이면 우리 아이와 좀 비슷한 것 같다. 내 딸도 미생물, 세포 좋아한다"며 반가워했다.

한편 김희선은 2007년 사업가 박주영씨와 결혼, 2년 만인 2009년 딸 연아를 낳았다. 연아는 여섯 살 무렵 영재시험 만점을 받았으며, 미국 LA에서 유학 중이다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

