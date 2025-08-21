고현정, 금발에 파격 수영복 자태…54세 맞아?

사진=고현정 SNS

배우 고현정의 파격적인 화보가 공개됐다.

고현정은 지난 18일 자신의 인스타그램을 통해 매거진 얼루어 코리아와 함께 촬영한 화보를 게시했다.

화보에서 고현정은 몸에 딱 붙는 하얀색 보디슈트(위아래가 붙어 있는 원피스 수영복 느낌의 의상)를 입고 볼륨감 넘치는 몸매를 뽐냈다.

고현정은 금발과 함께 스모키 메이크업으로 이전과는 다른 분위기를 보여줬다. 특히 고혹적 미모와 강한 눈빛, 시크한 매력이 눈길을 끌었다.

이를 본 누리꾼들은 "너무 아름다워요", "세월을 거슬러 올라가시는 연어같은 외모", "매력이 끝이 없네요" 등의 댓글을 올렸다.

한편 고현정은 1989년 미스코리아 선발대회에서 선으로 뽑히며 연예계에 데뷔했다. 1995년 SBS TV 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐다.

드라마 '봄날'(2005) '여우야 뭐하니'(2006) '히트'(2007) '대물'(2010) '여왕의 교실'(2013) '리턴'(2018) '동네변호사 조들호2: 죄와 벌'(2019) '마스크걸'(2023), 영화 '잘 알지도 못하면서'(2009) '여배우들'(2009) 등 다양한 히트작을 내놨다.

지난 1월 종영한 지니TV 오리지널 드라마 '나미브'에 출연했다.

차기작은 SBS TV 금토 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'이다. 한 여인이 오래전 연쇄살인범으로 수감된 가운데, 누군가 그녀를 모방한 연쇄 살인을 시작하면서 벌어지는 이야기를 다룬 작품이다. 오는 9월 5일 첫 방송될 예정이다.

한윤종 기자 hyj0709@segye.com

