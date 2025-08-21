한한령 해제, 이번엔 진짜?… 中서 9년 만에 K팝 걸그룹 공연 [뉴스+]

중국에서 9년 만에 K팝 아이돌 단독 콘서트가 열리는 등 한국 가수들의 활동이 점차 활발해지고 있다. 오는 10월 시진핑 중국 국가주석의 방한이 유력하게 점쳐지는 가운데, 이러한 흐름이 중국의 ‘한한령(限韓令·한국 문화 제한)’ 해제로 이어질 수 있다는 기대도 나오고 있다.

케플러. 웨이크원 제공

20일 한국과 중국 문화·콘텐츠 업계 관계자에 따르면 K팝 걸그룹 케플러(Kep1er)가 다음달 13일 푸젠성 푸저우시 구러우구에 위치한 1500석 규모의 푸젠회관에서 공연을 갖는다.

한국 가수의 콘서트가 사실상 금지된 상황에서 이번 행사는 대외적으로는 ‘팬미팅’ 형식으로 열린다. 다만 푸젠성 문화여유청 공연 허가문에 공연 곡명 등이 명시돼 있는 만큼 사실상 콘서트로 볼 수 있다는 게 업계 시각이다.

케플러는 2022년 데뷔한 7인조 걸그룹으로 중국과 일본 멤버가 1명씩 포함돼 있다. 일본, 마카오, 대만 등에서도 활동한 이력이 있어 중국에서도 인지도가 높은 편이다.

케플러에 이어 엠넷 ‘고등래퍼3’와 ‘쇼미더머니777’ 출신 래퍼 키드밀리도 같은 도시에서 공연을 준비 중이다. 공연일은 다음달 14일로 알려졌다.

이미 중국에서 행사를 마친 그룹도 있다. 스타쉽 엔터테인먼트의 신인 걸그룹 키키는 19일 상하이에서 신곡 청취 이벤트를 열었고, 9일에는 보이그룹 누에라가 상하이에서 같은 형식의 행사를 개최했다.

누에라. 누아엔터테인먼트 제공

2016년 한국의 사드(THAAD·고고도 미사일방어체계) 배치에 대한 보복으로 본격화된 한한령은 한국 가수들의 중국 공연을 사실상 봉쇄해왔다. 그동안 본토에서 허용된 행사는 팬사인회 수준에 그쳤다.

그러나 올해 들어 변화의 조짐이 나타났다. 지난 4월 방탄소년단(BTS) 소속사 하이브가 중국 현지 법인을 설립했고, 5월에는 중국 IT 대기업 텐센트의 음악 자회사 텐센트뮤직이 SM엔터테인먼트의 2대 주주에 오르면서 한중 문화교류가 재개되는 것 아니냐는 기대가 나오기 시작한 것이다.

한 문화업계 관계자는 “최근 중국 엔터테인먼트 업계 관계자들이 잇달아 한국을 찾아 공연 협상을 벌이고 있는 것으로 안다”면서 “전반적인 엔터 시장의 분위기가 고조되고 있다”고 설명했다.

키키. 스타십엔터테인먼트 제공

해외 문화콘텐츠에 대한 중국 중앙정부의 태도도 최근 달라진 기류를 보이고 있다.

방송·영화·게임 등 관리감독기관인 국가광파전시총국(광전총국)은 지난 18일 홈페이지를 통해 드라마를 포함한 해외 우수 프로그램의 도입을 촉진한다는 내용이 담긴 지침을 내렸다.

구체적인 내용은 알려지지 않았지만, 관련 법률·법규 제도를 정비해 해외 콘텐츠의 정식 수입·배급과 리메이크 등을 개방한다는 내용이 담겼다.

키드밀리. 인디고뮤직 제공

해외 프로그램 도입이 확대될 경우 그간 한한령 여파로 중국 진출이 막혔던 한국 드라마나 방송 프로그램의 수출 길이 다시 열릴 가능성이 있다.

이처럼 한중 문화 교류가 확대될 조짐을 보이는 것은 오는 10월 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 계기가 된 것 아니냐는 추측이 나온다.

이재명정부는 10월 31일부터 이틀간 열리는 이번 APEC 회의에 시 주석과 도널드 트럼프 미국 대통령을 초청하려 공을 들이고 있다. 정치권에서는 시 주석의 참석 가능성을 높게 보고 있다. 시 주석이 한국에 온다면 2015년 박근혜 정부 이후 10년 만의 방한이 된다.

그러나 이런 분위기를 한한령 해제 신호탄으로 단정짓기는 어렵다는 시각도 있다.

중국이 그동안 한한령의 존재 자체를 공식적으로 인정하지 않았던 데다, 예정됐던 공연이 무산된 사례도 있었기 때문이다.

에펙스. C9 제공

실제로 지난 5월에는 보이그룹 이펙스(EPEX)가 푸저우에서 단독 콘서트를 열기 위해 공연 허가까지 받았지만 최종 취소됐다.

그럼에도 양국 정치 외교적 상황과 맞물려 오랜만에 한중 문화 교류에 훈풍이 부는 만큼 한한령 해제 여부에 앞으로 더 많은 관심이 쏠릴 전망이다.

김희원 기자 azahoit@segye.com

