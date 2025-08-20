"싸이 흠뻑쇼에 속초가 '들썩'"…하루 만에 75억 소비 쏟아졌다

강원 속초시에서 가수 싸이의 콘서트가 진행된 하루 동안 75억원 이상의 소비가 발생했다. 지역 경제에 강한 파급력을 입증했다는 평가가 나온다.

20일 속초시와 KT, 고려대학교 디지털 혁신연구센터가 공동 수행한 통신·소비 데이터 분석 결과에 따르면 축제 당일 공연장을 찾은 방문객은 2만3855명으로 집계됐다. 외지인이 2만1000여명으로 전체 88%를 기록했고, 외지인 중 수도권 거주자는 66.5%다.

연령대별 외지인 방문객은 20대가 7200명(34.3%)으로 가장 많았다. 이어 30대 5200여명, 40대 3500여명, 50대 2300여명, 10대 1900여명 순이었다. 60대 이상 관광객도 600여명이 공연장을 찾았다.

외지인 중 22.26%는 공연 후에도 24시간 이상 머물렀던 것으로 나타나, 숙박 기반 장기 체류형 소비 구조가 형성된 것으로 확인됐다.

축제 당일 지역 내 전체 소비액은 75억원으로, 전주(7월 19일) 60억원 대비 23% 이상 증가했다.

특히 소비 유입 상위 20위권 지역은 대부분 서울·경기·인천 등 수도권이었다.

시는 이번 데이터 분석 결과를 통해 대형 공연이 수도권 관광객의 유입은 물론 실질적 소비까지 이어짐을 수치로 입증했다.

시는 분석 결과를 향후 축제 운영 전략과 관광정책 수립에 적극 반영할 방침이다.

이병선 시장은 "속초에서 진행되는 대형 공연이 비단 속초 시민에 한정되지 않고 전국적으로 높은 관심을 불러일으킴을 다시 한번 확인했다"며 "앞으로도 속초만의 매력과 품격을 살린 관광정책을 통해 지속 가능한 도시브랜드를 구축할 것"이라고 말했다.

