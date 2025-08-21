포스코, 500억 ‘CVC 펀드’ 결성… 미래 혁신 벤처기업 키운다

포스코가 글로벌 철강산업의 패러다임 변화에 대응하고 미래 신사업 기회 확보를 위해 500억원 규모의 ‘포스코 기업형벤처캐피털(CVC·Corporate Venture Capital) 1호 펀드’를 결성한다. CVC는 금융기관이 아닌 일반기업이 출자·설립한 벤처캐피털이어서 단순한 투자 수익뿐 아니라 기업의 관련한 사업과 시너지를 낼 수 있는 벤처기업에 투자해 유망기업 발굴, 기술협력, 신사업 창출 등 다양한 전략적 협업이 가능하다.

포스코는 20일 “이번 펀드는 포스코가 400억원, 포스코기술투자가 100억원을 출자하며 29일 결성 총회를 개최할 예정”이라고 밝혔다.



포스코 CVC 1호 펀드는 디지털 전환(DX), 에너지 절감, 탄소저감, 재생에너지 등 포스코의 미래 성장전략과 연계된 핵심기술을 보유한 벤처기업에 집중 투자한다. 특히, 전체 펀드의 20%는 해외 유망 벤처기업에 투자할 계획으로 글로벌 혁신 생태계와의 연계도 강화한다.



포스코와 투자대상 회사 간에는 연구개발(R&D) 및 실증사업 공동추진, 투자기업의 제품·기술을 포스코 사업부에 직접 도입하는 등 다양한 형태의 협력이 가능하다. 이를 통해 포스코는 투자기업과의 시너지를 극대화하고 신성장 동력 확보와 사업 경쟁력 강화에 박차를 가할 계획이다. 펀드 운용은 포스코기술투자가 맡아 포스코의 미래 성장 전략과 연계 가능한 벤처기업을 발굴하고 육성한다는 방침이다.



포스코 관계자는 “CVC 1호 펀드 결성을 통해 AI, 에너지 대전환, 탈탄소 등 전략적 연계성이 높은 미래 유망기술을 보유한 벤처기업과의 협력을 강화할 것”이라며 “포스코의 저탄소·스마트 제조 프로세스 혁신을 가속하고 지속가능한 신성장 동력 확보를 위한 투자에 적극 나서겠다”고 밝혔다.



국내 대표 경제단체들도 이날 한국 기업의 체질을 ‘성장’ 중심으로 바꾸기 위한 포럼 발족을 논의하면서 현행 40%인 기업형 벤처캐피털(CVC)의 외부자금 출자한도 확대를 건의했다.



김창범 한국경제인협회 상근부회장은 이날 서울 대한상의에서 열린 ‘기업성장포럼 발족 킥오프 회의’에서 “기업 생태계의 무게중심을 ‘생존’에서 ‘스케일업’으로 옮겨야 할 때”라며 “CVC의 외부자금 출자한도(현행 40%) 확대로 성장성 있는 기업들에 풍부한 자금이 유입돼야 한다”고 주장했다.



이날 한경협과 대한상의, 한국중견기업연합회는 기업성장포럼을 발족시켜 규제는 보호중심에서 성장 위주로, 지원은 나눠주기 식에서 프로젝트 중심으로 바꿔나가야 한다는 데 의견을 같이했다. 프로젝트 중심이란 민간이 투자계획을 제안하면 정부가 협상을 통해 일정 금액을 지원하는 방식이다. 이들은 “한국경제가 미국에 비해 역동성이 크게 떨어지는 이유는 법제 전반에 녹아있는 기업 규모별 차등규제로 인한 성장유인이 약화되었기 때문”이라고 설명했다.



실제 20년 전 미국 10대 기업(시가총액 기준) 중 지금도 10대 기업으로 남아있는 곳은 마이크로소프트 한 곳뿐이다. 반면 한국은 삼성, SK, 현대차, LG, 포스코 등 10대 기업 지위가 20년간 거의 바뀌지 않았다. 새로 진입한 곳은 HD현대, 농협뿐이다. 20년간 한국의 10대 수출 품목도 반도체, 자동차, 선박, 무선통신기기, 석유제품 등으로 유지되고 있다.



회의에 참석한 박일준 대한상의 상근부회장은 “정부에서도 규모별 차등규제 해소 의지를 보이고 있다”며 “글로벌 패권경쟁이 치열한 첨단산업군에 한해 금산분리, 동일인 규제 등을 예외허용하는 방안도 대안”이라고 말했다.

