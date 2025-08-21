‘대외금융자산’ 역대 최대 [경제 레이더]

올해 2분기 ‘서학개미’ 등 우리 국민의 대외 금융자산 및 증권투자 규모가 역대 최대를 기록했다. 다만 이 기간 코스피 호조로 외국인 투자자들이 큰 차익을 거두며 순대외금융자산은 2분기 연속 감소했다.

20일 한국은행에 따르면 올해 2분기(4∼6월) 말 순대외금융자산 잔액은 1조304억달러로 전 분기 대비 536억달러 감소했다. ‘1조달러 흑자국’ 지위는 지켰지만, 2분기 연속 감소에 1조달러 선이 위협받고 있다. 대외 지급능력을 의미하는 순대외금융자산이 1조달러를 넘는 나라는 독일, 일본, 중국 등 8개국이다.



내국인의 해외 투자를 뜻하는 대외금융자산(2조6818억달러)은 전 분기보다 1651억달러 늘며 잔액 및 분기별 증가액 모두 역대 최대를 기록했다.



증권투자(1조1250억달러)는 전 분기보다 1132억달러 늘며 역대 최대 규모로 집계됐다. 실제 거래가 등 거래요인(+323억달러)보다도 자산 가격 변동 등 비거래요인(+809억달러)이 더 큰 영향을 줬다.



외국인 투자 등 대외금융부채(1조6514억달러)는 전 분기보다 2186억달러 늘며 2020년 4분기(+2403억달러) 이후 역대 2위 증가폭을 기록했다. 외국인 지분증권이 1477억달러 증가했는데, 거래요인은 42억달러 줄어든 반면 비거래요인이 1519억달러 늘었다. 외국인 투자자들이 국내 주식 매도에도 증시 상승에 큰 시세차익을 거둔 것이다. 실제로 올해 2분기 중 증시를 살펴보면 미국 나스닥은 17.7% 상승한 반면 코스피는 23.8% 치솟았다.



한편, 이달 들어 횡보세를 이어가던 코스피는 한달 만에 장중 3100선이 무너지며 급락세를 보였다. 전날 뉴욕증시에서 인공지능(AI) 산업을 둘러싼 거품론이 대두되며 기술주가 급락한 여파다. 이날 오전 한때 3080선 아래로 떨어졌던 코스피는 저가 매수세가 유입되면서 전장 대비 21.47포인트(0.68%) 내린 3130.09에 거래를 마감했다. 코스닥도 전 거래일 대비 10.35포인트(1.31%) 내린 777.61에 장을 마쳤다.

