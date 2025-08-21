[이코노 브리핑] 공급망 위기 대응 50조 규모 정책금융 지원 외

공급망 위기 대응 50조 규모 정책금융 지원

정부가 글로벌 공급망 재편과 리스크 확대에 따른 대응 차원에서 50조원 규모의 정책금융을 지원한다고 20일 밝혔다. 관계부처는 ‘공급망 안정화 전주기 금융 지원 방향’에서 45조8000억원 규모의 정책자금을 저리에 공급한다고 발표했다. 신용보증기금이나 기술보증기금, 무역보험의 보증·보험을 제공하는 경우 4조4000억원의 한도 내에서 대상 기업의 보증료율을 우대 제공한다. 민관합동 공급망안정화펀드와 글로벌공급망대응펀드 등을 활용해 중소기업에도 적극 투자한다는 방침이다.

서민 신용회복 지원 금융권 업무 협약식

금융위원회는 20일 서민·소상공인 신용회복 지원을 위한 금융권 공동 업무 협약식을 열고 신용사면 시행을 위한 금융권 공동 실무 작업반을 꾸리기로 했다고 밝혔다. 은행연합회 등 금융권 협회와 신용정보회사들은 한국신용정보원과 함께 신용사면 시행을 위한 실무 작업반을 꾸리고, 금융감독원은 금융회사들이 신용사면 조치에 따라 연체이력정보를 활용하지 않은 것과 관련해 검사 및 제재를 하지 않겠다는 내용의 비조치의견서를 발급할 계획이다. 정부는 2020년 이후 발생한 5000만원 이하의 연체 채무를 연말까지 전액 상환한 경우 연체 이력 정보를 삭제하는 신용사면을 다음 달 30일부터 시행한다.

“수리비 중복·허위청구도 자동차 보험사기”

금융감독원은 20일 자동차 수리비 중복청구 등 일상생활에서 발생하는 보험사기 유형을 소개하며 소비자 주의를 당부했다. 금감원에 따르면 △과거 사고로 이미 지급받은 수리비를 다시 청구한 경우 △정비업체와 공모해 유리막 코팅 비용을 허위 청구한 경우 △교통사고와 무관한 휴대품을 파손된 것처럼 꾸며 중복 청구한 경우 △중고차 하자를 숨기고 성능점검기록부를 조작해 보험금을 타낸 경우엔 보험사기로 처벌될 수 있다. 특히 지난해 자동차 수리비 중복청구 등 허위청구 규모는 2087억원에 달했고, 정비업체의 과장 청구 금액은 80억원 규모에 이르는 것으로 나타났다.

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]