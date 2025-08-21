카드 소비 늘면 최대 30만원 환급

올해 9∼11월 월별 카드사용액이 지난해 월평균 카드소비액보다 늘어난 경우 일정 금액을 환급해주는 내용의 ‘상생페이백’ 사업이 본격 시행된다.



중소벤처기업부는 20일 상생페이백 신청·지급 및 사용 등의 방안을 담은 시행계획을 발표했다.

이 사업은 9∼11월 월별 카드지출액이 지난해 월평균 카드소비액보다 큰 경우, 증가분의 20%(1인당 월 최대 10만원)까지 디지털 온누리상품권으로 환급해주는 게 골자다.



신청 대상은 지난해 본인 명의의 국내 신용·체크카드사 카드로 소비한 실적이 있는 만 19세 이상 국민과 외국인이다. 다음달 15일부터 11월30일까지 상생페이백 누리집에서 신청 가능하다. 별도의 소비실적 제출 없이 한 번의 신청으로 소비증가분에 대한 페이백이 지급된다.



중기부는 “상생페이백의 산정기준이 되는 신용·체크카드 소비액은 국내에서 사용한 금액을 대상으로 하되, 소비 증가가 중소·소상공인의 매출 증대에 도움이 되도록 사용처를 설정했다”고 설명했다. 연 매출 30억원이 넘는 중형 규모의 슈퍼마켓, 제과점 등에서 사용한 금액도 소비실적에 포함되지만, 백화점·아웃렛, 대형마트와 기업형 슈퍼마켓, 대형 전자제품 등 직영매장, 프랜차이즈 직영점(국내외 대기업 브랜드 한정) 등의 오프라인 매장에서의 소비는 소비실적에서 제외된다.



9월 소비증가분에 대한 페이백은 10월15일부터 순차적으로 지급(최대 2일 소요)된다. 마찬가지로 10∼11월 증가분은 이듬달 15일에 각각 지급할 예정이다. 만약 11월에 신청하더라도 9월 또는 10월 소비증가분에 대한 페이백을 12월15일에 받을 수 있다.

