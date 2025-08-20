[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 21일 (목요일)

쥐

96년생 흐트러진 마음은 바로잡자.

84년생 중립을 표명하는 것이 자신에게 유리하다.

72년생 내부적인 문제 때문에 곤란해지는 날이다.

60년생 자존심의 상처는 원망으로 발전하여 다치게 한다.

48년생 쉬운 말을 어렵게 하지 말고 그대로 보여주어라.

36년생 권위만을 내세우면 구설이 분분하다.

소

97년생 앞으로 나간다고 다 좋은것 아니다.

85년생 반겨줄 사람이 있는 편안한 장소를 찾아라.

73년생 집착이 강하면 성취도는 높지만 효율성이 떨어진다.

61년생 간발의 차로 격차가 벌어지니 있는 힘을 다하라.

49년생 자존심 때문에 손해보는 경우가 부지기수.

37년생 생소한 장소에 가는 일은 삼가고 안전에 주의하라.

범

98년생 가벼운 언쟁은 가볍게 끝내자.

86년생 자기관리에 심혈을 기울이도록 노력하자.

74년생 어수선한 분위기에 어울리면 약속을 잊는다.

62년생 깊은 상념에 사로잡혀 회의감에 빠진다.

50년생 확인되지 않은 것을 잡으려 하지 마라.

38년생 곪은 것은 겉으로 드러내야 바람직하다.

토끼

99년생 확고한 인간관계를 형성하는 것이 좋겠다.

87년생 구성원이 힘을 합치니 기세가 부흥한다.

75년생 기초공사가 튼튼하면 모든 것이 순조롭다.

63년생 거슬리는 부분이 있다면 단번에 제거하라.

51년생 가까운 사람과 함께 하는 일은 불리하다.

39년생 공과 사를 정확하게 구분해야 할 때이다.

용

00년생 일이 하나씩 풀려가는 일진이다.

88년생 진정한 아름다움은 내부로부터 나온다.

76년생 환한 얼굴로 대하면 대가를 얻을 수 있다.

64년생 간절해도 여건이 안된다면 자제하라.

52년생 자기 중심이 확고하면 쉽게 쓰러지지 않는다.

40년생 금기시하는 사안을 행한다면 구설에 오르내린다.

28년생 인간관계가 순탄치 않다.

뱀

01년생 마음을 따뜻하게 열고 아랫 사람에게 부드럽게 대하라.

89년생 기다리는 소식은 오지 않고 시간만 간다.

77년생 집요하게 파고들면 해결책이 있지만 어려울 듯.

65년생 난간을 피하지만 그 곳 또한 낭떠러지.

53년생 누군가를 이용하려는 마음은 위험하다.

41년생 곪아터진 것을 숨긴다고 될 일이 아니다.

29년생 편하게 생각하는 것이 좋겠다.

말

02년생 친목을 우선으로 교섭하여 입지를 굳혀라.

90년생 돌다리도 두드려 보고 건너라.

78년생 직장인은 실적이 없어 심란한 시기.

66년생 첫인상의 관건은 상대를 받아들이는데 있다.

54년생 외부적인 영향으로 인한 이동은 이롭지 않다.

42년생 한번 내비친 의사를 번복하지 마라.

30년생 친지나 친구 때문에 손재수가 있다.

양

03년생 이성간에 마음이 상하지 않도록 베려하라.

91년생 작은 일에 가족들이 모두 미소지을 수 있다.

79년생 다른 사람의 능력과 기술을 내것으로 만들어라.

67년생 가치관만 가지고 주변사람을 평가하면 어리석다.

55년생 많다고 좋지 않고 적다고 나쁘지 않다.

43년생 상대적인 빈곤은 누구나 느낄 수 있는 감정.

31년생 곳간에 곡식이 쌓이니 고생이 헛되지 않는다.

원숭이

04년생 옛 성현의 글귀에서 해답을 구하면 도움이 된다.

92년생 무엇을 취하고 버려야할지 제대로 판단해라.

80년생 오랜 기다림 끝에 좋은 소식을 접한다.

68년생 상대와 이야기하기 위해서는 안도감을 심어주어라.

56년생 아랫사람이나 아이들과의 약속은 꼭 지켜라.

44년생 불투명한 일은 과감히 정리하라.

32년생 장소와 분위기를 무시하지 말자.

닭

05년생 어버이를 섬기듯이 사람을 대하면 덕이온다.

93년생 말실수로 연인간에 냉담해지기 쉽다.

81년생 최선을 다한 자는 결과에 연연하지 않는다.

69년생 시간이 지나야 될 일은 기다려라.

57년생 즐기는 문화에 익숙하지 않으면 거북하다.

45년생 자신의 권위를 내세우면 구설이 분분하다.

33년생 자기 스스로 미래를 설계하자.

개

06년생 돈이 쉽게 나가는 일진이니 조심하라.

94년생 함께 하는 것만으로 행복하다.

82년생 집안이 우울하면 의욕이 감퇴된다.

70년생 신용을 회복하는 데에 초점을 맞춰야 한다.

58년생 소극적인 대응으로 오해를 받을 수 있다.

46년생 바라는 것을 성취하기엔 아직 이르니 기다려라.

34년생 꾸준히 하는 것이 얼마나 힘드는가.

돼지

95년생 근처에 없는 사람들을 찾아 헤맨다.

83년생 인연은 강물과 같으니 흘러간 것에 연연하지 마라.

71년생 충격이 기대되는 시기니 능동적으로 대처하라.

59년생 공적인 자리에서 심각한 이야기는 삼가라.

47년생 불성실한 사람은 정리하고 새로운 사람을 찾아라.

35년생 물 흐름의 방향으로 진출하자.

