아산 제2경찰병원 '예타' 통과… 비수도권 경찰 의료 강화

충남 아산에 두 번째 경찰병원(조감도)이 탄생한다. 경찰청은 20일 ‘아산경찰병원 건립사업’이 기획재정부 재정사업평가위원회의 예비타당성 조사를 통과했다고 밝혔다.

경찰에 따르면 아산경찰병원은 1991년 서울시 송파구에 서울경찰병원이 생긴 지 34년 만에 두 번째로 건립되는 경찰병원이다. 위치는 충남 아산시 초사동 465 일원으로 8만1118㎡ 규모다.

아산경찰병원은 300병상을 갖춘 종합병원으로 총사업비 1724억원이 투입된다. 현장 경찰관에 주로 나타나는 질환을 중심으로 △심혈관센터 △정신건강센터 △호흡기전문진료센터 △근골격센터 △비뇨의학센터 △건강증진·대사질환센터 등 총 6개 전문 진료센터와 24개 진료과목을 운영한다. 응급실 28병상과 중환자실 18병상, 감염병동(음압병상) 20병상을 갖춰 지역에 부족했던 필수·중증의료 여건이 개선될 전망이다. 2029년 개원이 목표다.

경찰은 비수도권 경찰관의 의료지원 강화를 위해 경찰 숙원사업으로 병원 건립을 추진해왔다. 경찰은 위험도가 높고 야간·교대근무가 많은 직무 특성상 부상 및 질병 발병우려가 크지만 경찰병원은 서울에 1개소밖에 없어 절반 이상의 비수도권 경찰이 의료지원에서 소외됐다는 지적이 있어왔다.

경찰은 2022년 경찰병원 분원 설립을 위한 연구용역을 시작으로 같은해 12월 설립 후보지로 충남 아산을 최종 선정하고 지난해 2월 관련 법령을 개정해 법적근거도 마련했다. 하지만 지난해 5월부터 기재부의 신속 예비타당성 조사가 시작된 이후 경제적이 부족하다는 지적이 있었고 원래 계획한 550병상에서 300병상으로 규모가 축소됐다.

유재성 경찰청장 직무대행은 “아산경찰병원 건립사업 예비타당성 조사 통과는 14만 경찰 모두의 염원이 모여 이뤄진 결과”라며 “현장 경찰관의 처우개선 및 사기를 북돋우려고 이후 예산확보부터 건축까지 모든 과정을 차질 없이 진행하겠다”고 말했다.

안승진 기자 prodo@segye.com

