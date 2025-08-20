마이데이터 전송시스템 구축 우려…개보위 “6개월 유예기간 검토”

개인정보보호위원회가 ‘마이데이터’ 제도의 전분야 확대를 골자로 한 개정안 적용을 6개월 유예하는 방안을 검토한다. 경제계가 영업비밀과 핵심 기술 유출 등이 우려된다는 의견을 지속적으로 제기하고 있어서다. 마이데이터는 개인이 금융·의료·통신 등 각 분야에 흩어진 개인 정보를 내려받아 한 곳에 모아 보관하고, 제3자에게 전송하거나 활용을 요청할 수 있도록 보장하는 제도다.

개보위는 20일 정부서울청사에서 ‘본인전송요구권’ 확대를 위한 ‘개인정보 보호법 시행령’ 개정안 설명회를 열고 이같이 밝혔다. 본인전송요구권은 개인정보처리자에게 본인의 정보를 자신에게 전송할 것을 요구할 수 있는 권리다.

올 6월 입법예고(발의)된 개정안은 정보 전송 대상과 대상 사업자의 범위를 대폭 확대했다. 기존 의료·통신 분야에 한정됐던 정보주체 본인 대상 정보전송자(개인정보처리자)와 전송정보의 범위를 전 분야로 늘렸다. 현재는 보건의료 및 통신, 에너지 분야로 국한돼 있지만 내년에는 에너지·교육·고용·문화 여가 분야, 2027년에는 복지·교통·부동산·유통분야로 늘릴 방침이다.

앞서 개보위는 입법 예고 기간(6월23일∼8월4일) 동안 관련 업체 등으로부터 이의제기를 받았다. 이 기간 제시된 주요 의견은 △전송시스템 구축 비용 부담 △영업비밀 유출 우려 △전문기관의 정보 오남용 우려 △개정안 유예기간 부여 필요 등이다. 한국경제인협회(한경협)도 이날 한국인터넷기업협회와 함께 ‘마이데이터 전 분야 확대의 영향과 과제’ 세미나를 열고 정부가 추진하는 마이데이터의 본인 전송 요구권 확대가 국내 데이터 산업에 대한 투자 위축과 성장 저하를 초래할 수 있다고 우려했다. 또 기업 기밀 유출을 야기할 수 있다는 지적과 함께 개정 전 보완책 마련이 시급하다는 주장도 펼쳤다.

개보위는 이날 한경협 등의 이의제기에 대해 일일히 해명했다. 하승철 범정부 마이데이터 추진단장은 스타트업이나 중소기업은 이번 개정안에서 정한 정보전송자 대상이 아니라고 밝혔다. 대상은 연매출 1500억원 이상, 개인정보 100만명 이상 또는 민감정보 5만명 이상을 다루는 사업자로 한정돼 있다.

영업비밀이 유출될 수 있다는 지적에 대해서도 선을 그었다. 개보위는 기업이 자체 분석하거나 가공한 정보는 본인 전송대상에서 제외되고, 타인의 권리를 침해하는 전송은 허용되지 않아 유출 가능성은 매우 낮다고 밝혔다.

전문기관이 정보를 잘못 다룰 수 있다는 우려에 대해서도 “전문 기관은 정부의 엄격한 심사를 거쳐 지정되며, 이후에도 계속 관리·감독을 받기 때문에 유출 가능성은 낮다고 설명했다. 다만, 정보전송자의 전송시스템 구축 등을 위한 유예기간이 필요하다는 의견은 반영해 개정안 시행 후 6개월의 유예기간 설정을 검토할 예정이다.

하 단장은 “시행령 개정과 관련한 연관 산업계의 우려는 충분히 인지하고 있다”며 “앞으로도 이해관계자 등과의 소통을 지속적으로 전개하고, 좋은 의견은 개정 과정에서 꾸준하게 반영해 나갈 것”이라고 말했다.

